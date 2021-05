Estado de SP tem pelo menos 237 pessoas na fila por um leito de UTI para tratamento de Covid-19

Ao menos 237 pacientes com Covid-19 aguardam na fila para transferência para um leito de Unidade de Tratamento Intensivo ( UTI) no estado de São Paulo, de acordo com levantamento exclusivo feito pela GloboNews com as Secretarias Estaduais de Saúde e com as Prefeituras do estado de São Paulo.

Em todo o Brasil, há mais de 1.500 pessoas na fila por um leito de UTI. Em números absolutos, São Paulo fica atrás apenas do Paraná.

Uma das razões pela qual os pacientes que contraíram coronavírus têm que aguardar na fila é a não existência de leitos de UTI em alguns municípios.

(Foto: SES/ Divulgação)

Na última semana epidemiológica (9 a 15/5), o estado de São Paulo teve aumento de 11% no número de casos da doença e de 3% no número de novas internações. Mesmo que pequeno, o número de novos internados não apresentava alta há seis semanas.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde afirma que a Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde regulou, até abril, mais de 246,7 mil casos de pacientes com Covid-19. E afirma que cerca de 35% desse total são de demandas por UTI.

A nota também reforça que “o governo de SP tem se dedicado a salvar vidas e todas as ações de enfrentamento da Covid-19 tem sido norteadas por meio do monitoramento da pandemia, que é contínuo e diário, permitindo inclusive intensificação de medidas restritivas e regras do Plano São Paulo, caso o Centro de Contingência identifique necessidade”.

Pacientes com Covid-19 na fila por um leito de UTI por Estado

PR 345

SP 237

CE 226

MG 192

DF 109

BA 78

MS 75

RJ 67

RN 57

SE 38

SC 37

RS 32

GO 16

PI 4

AM 2

TO 1

ES 0

MT 0

PB 0

AL 0

AC 0

RO 0

RR 0

MA NÃO RETORNOU

AP NÃO RETORNOU

PA NÃO RETORNOU

PE NÃO RETORNOU

TOTAL 1.516

Fonte: G1.globo.com