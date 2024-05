Evento sobre enfermagem será realizado na próxima sexta-feira (24) em Atibaia

Na próxima sexta-feira, 24 de maio, será realizado em Atibaia o Dia da Enfermagem, preparado pela Secretaria de Saúde para proporcionar um momento de lazer e reconhecimento aos profissionais que se dedicam ao atendimento da população. Será um evento para todos os profissionais e estudantes de enfermagem do município, com palestra, atrações artísticas e sorteio de brindes.

Inscrições

O Dia da Enfermagem acontecerá das 17h às 21h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro). É necessário realizar a inscrição pela internet.

Programação

O evento contará com uma palestra com o enfermeiro do Red Bull Bragantino, Thiago Souza, com o tema “Resiliência: o papel da enfermagem em tempos de desafios”; apresentação da peça teatral “Tô morrendo … Peraí quero sentir seu coração bater”; atração musical e sorteio de brindes. Uma programação especial para reconhecer, valorizar e integrar o trabalho incansável dos profissionais de enfermagem.

Dia do Enfermeiro

O dia 12 de maio foi escolhido para homenagear a inglesa Florence Nightingale, considerada a mãe da enfermagem moderna. No Brasil, a data foi instituída pelo Decreto nº 2.956, de 10 de agosto de 1938. E, entre os dias 12 e 20 de maio, comemora-se a Semana da Enfermagem no país, em homenagem a Nightingale e Ana Néri, enfermeira brasileira e a primeira a se alistar voluntariamente em combates militares.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia