Secretaria de Saúde de Atibaia realiza cadastramento de usuários do SUS

Foi iniciada em Atibaia no último sábado (20) ação de cadastramento de usuários do SUS nos bairros centrais do município. Os Agentes Comunitários de Saúde e os estudantes da Escola Técnica Ivens farão as visitas casa a casa até o dia 2 de setembro.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O cadastramento é determinado pelo Ministério da Saúde como condição de continuidade aos repasses federais realizados ao município. Ou seja, somente com o cadastro em dia, envolvendo todos os usuários, a Secretaria de Saúde de Atibaia poderá manter os atendimentos em todas as suas unidades de saúde. Inclusive, os dados atualizados do número de usuários são fundamentais para ampliar os serviços e melhorar a qualidade do atendimento à população.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, nos dias de semana, de 22 agosto a 2 de setembro, as visitas ocorrem das 16h às 19h, e no próximo sábado (27) também será feito o cadastramento, entre 8h e 14h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia