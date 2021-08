Furto de cabos em posto de saúde causa perda de 500 doses de vacina contra Covid-19 em Atibaia

Um furto de fios de cobre na unidade de saúde do Jardim Imperial, em Atibaia, provocou a perda de 500 doses de vacina contra Covid-19. O crime aconteceu na madrugada de segunda-feira (2) e é investigado pela Polícia Civil.

Segundo a Prefeitura de Atibaia, o furto de fios de cobre na área externa da unidade provocou a queda de energia no local, o que desligou a geladeira que armazenava as vacinas. As doses que estavam no refrigerador foram perdidas por terem ficado acima do recomendável.

Imagem Ilustrativa (Foto: Governo do Estado de São Paulo)

A administração informou que 950 doses de vacinas tiveram que ser descartadas, sendo que 500 delas eram de imunizantes contra Covid.

As doses foram encaminhadas para a Diretoria Regional de Saúde em Campinas, que analisou o material e confirmou que os imunizantes da Coronavac e Astrazeneca devem ser descartados. Segundo a Prefeitura de Atibaia, a regional de saúde irá repor as doses perdidas.

Vacinação em Atibaia

Atibaia realiza nesta semana a vacinação contra Covid em pessoas de 25 a 27 anos. Os agendamentos devem ser feitos pela internet – clique aqui.

A cidade aplicou 114,6 mil doses de vacina contra a Covid-19, sendo 83,3 mil de primeira dose, 27,9 mil de segunda dose e 3,4 mil de dose única.

Fonte: G1.globo.com