Governo de SP começa a vacinar adolescentes de 12 a 17 anos nesta quarta-feira

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), confirmou na manhã desta segunda-feira (16) que a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos começa na próxima quarta-feira (18).

“A partir desta quarta-feira, iniciaremos a vacinação dos jovens de 12 a 17 anos em todo o estado de Paulo. Alguns municípios solicitaram a autorização e receberam, para iniciar hoje a vacinação dos jovens nessa faixa porque já cumpriram o processo vacinal dos adultos com mais de 18 anos”, disse o governador durante coletiva de imprensa na sede do Instituto Butantan.

Na Grande São Paulo, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra já iniciaram a imunização dos adolescentes.

Doria esteve no Butantan para acompanhar a liberação de mais 4 milhões de doses da CoronaVac ao Ministério da Saúde.

Veja o calendário:

Dias 18 a 29 de agosto: jovens de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiências, além de gestantes e puérperas;

30 de agosto a 5 de setembro: jovens com idade entre 15 e 17 anos;

6 a 12 de setembro: jovens com idade entre 12 e 14 anos.

No início do mês, após impasse com o Ministério da Saúde sobre o número de doses enviadas do imunizante da Pfizer, o governador chegou a dizer que a data de vacinação dos adolescentes estava “em aberto”.

Inicialmente, os adolescentes receberão apenas imunizantes da Pfizer, a única vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a ser aplicada nesta faixa etária. O uso da Coronavac está em análise pela agência. O pedido de uso em crianças e adolescentes na faixa de 3 a 17 anos foi feito dia 30 de julho.

Até este domingo, 69,62% da população do estado se vacinou com ao menos uma dose, e 27,85% estão com a imunização completa.

