Vacinação contra Influenza segue em Atibaia para grupos prioritários

Está ocorrendo em Atibaia, desde o dia 25 de março, a campanha de vacinação contra Influenza, para grupos prioritários, em todas as unidades de saúde com sala de vacina do município. A meta é atingir uma cobertura vacinal de 90% do público-alvo.

A primeira semana da campanha somou apenas 2.935 doses aplicadas na cidade diante de um público-alvo total de 63.128. A Secretaria de Saúde de Atibaia destaca que a cobertura vacinal vem diminuindo em todos os grupos prioritários de 2021 a 2023 e reforça a importância da imunização. No dia 13 de abril haverá o “Dia D” da campanha.

Prevenção

A influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório e tem tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais. Em razão de sua alta transmissibilidade e distribuição global, pode causar pandemias como a de influenza A (H1N1) em 2009. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os casos de influenza podem variar de quadros leves a graves, podendo, inclusive, levar ao óbito.

A vacinação busca assegurar imunidade durante o período de maior circulação dos vírus causadores, reduzindo o agravamento da doença, as internações e o número de óbitos. Considerada a melhor estratégia de prevenção contra a influenza, a imunização também visa reduzir a sobrecarga sobre os serviços de saúde, uma vez que os sintomas podem ser confundidos com os da Covid-19.

Documentos

Neste ano, como o Ministério da Saúde alterou a forma de registro das vacinas no SIPNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações) de consolidado para nominal, será necessário apresentar documento com CPF ou o cartão do SUS. A apresentação de documentação que comprove a qual grupo de risco a pessoa pertence também é imprescindível.

Grupos prioritários

A estratégia de vacinação tem início com os seguintes grupos prioritários:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias);

Gestantes e puérperas;

Indivíduos com 60 anos ou mais de idade;

Pessoas portadoras de doenças crônicas;

Pessoas com deficiência permanente;

Trabalhadores da saúde;

Professores;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Profissionais das forças armadas;

Trabalhadores do transporte coletivo;

Caminhoneiros;

Trabalhadores portuários;

Pessoas em situação de rua.

Dentro do grupo de pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, o quadro abaixo especifica quais são as categorias de risco clínico para as quais a vacina é indicada:

