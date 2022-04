Horário do transporte de pacientes para outras cidades é ampliado em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia informa que o horário de atendimento do serviço de transporte sanitário foi ampliado, passando agora a funcionar das 7h às 16h, de segunda a sexta-feira. O serviço, oferecido pela Secretaria de Saúde, providencia transporte gratuito para munícipes que necessitam realizar consultas, exames ou outros procedimentos médicos fora do município e não possuem condições de se locomover até o hospital, laboratório ou clínica pertencente à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) onde serão atendidos.

(Imagem Ilustrativa: Chokniti Khongchum por Pixabay)

Exclusivo para pacientes atendidos pelo SUS, o serviço dispõe de vans, vans adaptadas e carros comuns para realizar o deslocamento, sendo que o veículo é definido de acordo com as necessidades do munícipe.

O agendamento do transporte pode ser feito presencialmente na Divisão de Transporte Sanitário da Secretaria de Saúde (Rua Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica) ou pelos telefones (11) 4414-2248 e 4414-2258. É necessário apresentar documento de identificação com foto, cartão SUS, pedido médico, comprovante de endereço e informar número de telefone para contato.

A Secretaria de Saúde estima que a média de atendimentos diários chega a 200 pacientes e, devido a um crescimento na demanda, decidiu ampliar o horário de atendimento da Divisão. O agendamento, que antes podia ser feito das 8h às 16h, agora inicia o atendimento mais cedo, às 7h, e continua sendo de segunda a sexta-feira.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia