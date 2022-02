Internações de crianças com Covid aumentaram 172% em 2022 no estado de São Paulo

A média diária de internações de crianças de 0 a 12 anos com Covid-19 aumentou 172% em 2022 no estado de São Paulo, em comparação com 2020. Os dados foram obtidos pela TV Globo por meio da Lei de Acesso à Informação.

No total, 2.130 crianças foram internadas com a doença em 2020. Em 2021, o valor total foi de 3.425.

(Imagem Ilustrativa: pedro_wroclaw por Pixabay)

Já em 2022, o estado registrou 669 internações infantis até o dia 5 de fevereiro. Desde o início da pandemia, foram, portanto, 6.224 crianças internadas com Covid em SP.

Os números correspondem a uma média de 6,8 crianças internadas por dia em 2020, valor que saltou para 18,5 em 2022 – o que representa aumento de 172%.

O levantamento também aponta que as internações de crianças de 0 a 4 anos são 189% maiores do que as da faixa etária de 5 a 12 anos.

O crescimento das internações infantis é influenciado pelo aumento da transmissão provocado pela variante ômicron do coronavírus, que atingiu seu pico em janeiro.

Para que os números caiam, é fundamental que a imunização deste público avance, aponta a coordenadora do Programa Estadual de Imunização de SP, Regiane de Paula.

“Os dados corroboram o quanto é importante vacinar essas crianças de 5 a 11 anos e também, se possível, a aprovação de uma vacina de 3 a 5 anos. É fundamental combater as fake news para que os pais tenham a certeza que a vacina é segura”, diz ela.

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos começou no estado no dia 22 de janeiro, após a aprovação do uso infantil da Coronavac pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Segundo dados do governo estadual, foram aplicadas 2,7 milhões de doses de vacinas em crianças de 5 a 11 anos em São Paulo até o momento, o que corresponde a 65% do público alvo.

Fonte: G1.globo.com