Mais de 2 mil crianças foram vacinadas no Dia D em Atibaia; campanha segue até 9/9

No último sábado (20), Dia D da multivacinação, 2.165 crianças receberam vacina em Atibaia, sendo 1.111 contra poliomielite. As campanhas contra a pólio e de multivacinação seguem nas unidades de saúde com sala de vacina do município até 9 de setembro, disponibilizando dose de reforço contra a paralisia infantil para crianças com mais de 1 e menos de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), desde que tenham o esquema primário completo (3 doses) da vacina poliomielite VIP, e para crianças e adolescentes menores de 15 anos, atualização da carteira de vacinação de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Até sexta-feira (19), tinham sido vacinadas contra a poliomielite nas unidades de saúde de Atibaia 250 crianças de 1 ano (12,7% da cobertura), 188 de 2 anos (10,3%), 211 de 3 anos (11,6%) e 208 de 4 anos (11,4%).

A Secretaria de Saúde reforça a importância das vacinas, especialmente contra a pólio. Apesar de o Brasil ter erradicado a doença há mais de duas décadas – em 1994, o país foi certificado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como livre da poliomielite – pesquisadores têm alertado para o risco de retorno do vírus. Desde 2015, temos ficado abaixo da meta de 95% do público-alvo vacinado, cobertura vacinal necessária para que a população seja considerada protegida contra a enfermidade.

Direcionada a crianças e adolescentes menores de 15 anos, a campanha de multivacinação pretende ampliar a cobertura de uma série de vacinas, oferecendo atualização da imunização contra as hepatites A e B, rotavírus, febre amarela, tríplice viral, varicela, difteria, tétano, gripe, covid-19, dentre outras.

Vacinação contra Covid-19

Também continuam sendo aplicadas em Atibaia as vacinas contra a Covid-19, em adultos e crianças. A cobertura alcançada em crianças de 5 a 11 anos está em 94,9% para a primeira dose e 75,9% para segunda dose. É fundamental que a população complete o esquema vacinal para garantir maior proteção contra a doença.

Foi aprovado o uso da vacina CoronaVac para crianças de 3 e 4 anos, e Atibaia começou a vacinação desta faixa etária no sábado (20), quando foram vacinadas 301 crianças. Apenas no caso da Covid-19 há vacinação no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais) das 7h às 19h.

As campanhas contra pólio e de multivacinação estão disponíveis nas unidades de saúde com sala de vacina de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h30, sendo necessário apresentar documento de identificação com foto e carteira de vacinação para se imunizar.

Veja as unidades de saúde com vacinação em Atibaia:

– UBS Santa Clara – Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba;

– UBS Alvinópolis – R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis;

– UBS Centro – R. Castro Fafe, 201 – Centro;

– UBS Flamenguinho – R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis;

– UBS Maracanã – R. Joaquim Cintra Sobrinho s/n – Maracanã;

– UBS Portão – R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão;

– UBS Rio Acima – R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima;

– UBS Tanque – Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450;

– USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira;

– USF Cerejeiras – R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras;

– USF Itapetinga – R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes;

– USF Jardim Imperial – R. Maracanã s/n – Jardim Imperial;

– USF Rio Abaixo – Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo;

– USF São José – R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba;

– USF Boa Vista – Estr. Municipal Juca Sanches, s/n – Boa Vista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia