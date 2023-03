Mutirão contra a dengue será realizado na região do Caetetuba e Cerejeiras

Neste sábado, dia 1º de abril, a Secretaria de Saúde promove mais um mutirão para identificar e acabar com focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da Dengue, Zika e Chikungunya. Das 8h às 12h, as equipes da Prefeitura da Estância de Atibaia realizarão visitas casa a casa na região do Caetetuba e Cerejeiras, mobilizando os munícipes no trabalho de prevenção contra o mosquito transmissor.

A Avaliação de Densidade Larvária (ADL) é um conjunto de índices que medem os níveis de infestação da larva do mosquito. Em Atibaia, este índice apresentou resultados preocupantes em janeiro deste ano: a média do índice predial, que relaciona o número de imóveis onde foram encontrados recipientes com larvas de Aedes aegypti, ficou em 4,4 nas regiões analisadas, classificação considerada de alto risco epidemiológico, deixando a cidade em alerta.

A melhor forma de se prevenir as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti é eliminar os criadouros do mosquito, locais com água acumulada que possibilitam a sua reprodução, como garrafas, vasos de plantas e pneus, lixeiras destampadas, vasilhas usadas para colocar água para animais, piscinas e calhas sujas, entre outros. Para reverter esse quadro de alto risco epidemiológico, a Secretaria de Saúde reforça a importância de se permitir as vistorias de prevenção e controle desenvolvidas pelos agentes para garantir a segurança dos moradores, solicitando a colaboração dos munícipes no trabalho de combate ao mosquito e de prevenção à dengue.

Denúncias de possíveis focos de dengue podem ser registradas na Ouvidoria Municipal pelo telefone (11) 4418-7800, Ouvidoria da Saúde (11.4414-3344 / ouvidoriasus@atibaia.sp.gov.br ), Ouvidoria do SUS (136) ou pela plataforma digital “Atibaia Sem Papel”, disponível no site da Prefeitura ( https://atibaia.1doc.com.br/atendimento ) e pelo aplicativo 1doc atendimento.

A dengue é uma infecção que pode ser assintomática (sem sintomas), leve ou grave, podendo levar à morte nos casos mais graves. Portanto, é uma doença que não deve ser negligenciada e merece muita atenção e cuidado, pois o perigo é para todos e o combate também!

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia