Bragança vai abrir centro de saúde para atender somente pacientes com sintomas de dengue

Com alta nos casos de dengue, a Prefeitura de Bragança Paulista anunciou que vai abrir um Centro de Atendimento à Dengue (CAD), para atender exclusivamente pacientes com sintomas da doença. O local começará a funcionar nesta terça-feira (12).

De acordo com a prefeitura, o CAD fica dentro da UPA Vila Davi, no piso superior da unidade de saúde. Pessoas a partir dos 13 anos que apresentarem sintomas da dengue como febre, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, vômito e manchas vermelhas no corpo, podem procurar o local para consulta e atendimento.

Com alta nos casos de dengue, Bragança Paulista vai abrir centro de saúde exclusivo para atender pacientes com sintomas da doença (Foto: Divulgação / Prefeitura Bragança Paulista)

No caso de crianças com até 12 anos, o atendimento é feito separado em outra unidade de saúde, na UPA Bom Jesus.

No Centro de Atendimento à Dengue, será realizada a triagem, avaliação médica para indicação de coleta de exames do tratamento mais adequado, como hidratação, medicação e encaminhamento para internação de casos mais graves.

O espaço é equipado com sala de espera, dois consultórios, além leitos e poltronas para tratamento e aplicação da medicação.

A entrada do CAD é pela Rua Martinho Borges da Fonseca Araújo e a saída será pela Rua Francisco de Melo Cabral. Já a UPA Bom Jesus, para atendimentos de crianças, fica na rua Santi Joanni Baptista, 200 – Residencial Hipica Jaguari.

Bragança Paulista já decretou situação de emergência diante da alta de casos de dengue. Atualmente, a cidade está com 1.612 casos confirmados de dengue e já registrou um óbito pela doença em 2024.

Fonte: G1.globo.com