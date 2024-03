Atibaia chega a 735 casos de dengue no ano e intensifica ações de prevenção

O número de casos de dengue em Atibaia não para de crescer, e a Prefeitura segue realizando uma série de ações de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Mutirões casa a casa, limpeza de terrenos, atividades nas escolas e conscientização dos moradores estão entre as atividades realizadas nos últimos dias.

Atibaia registrou 735 casos confirmados de dengue de 1º de janeiro até 5 de março, mesmo dia em que o Governo de São Paulo decretou emergência em saúde pública para dengue.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Mutirões

A Administração Municipal realiza neste sábado, 9 de março, mais um mutirão, desta vez no Centro, Jardim Brasil e CTB. Cerca de mil casas foram abordadas em cada um dos quatro primeiros mutirões de 2024 em Atibaia. Porém, muitos munícipes, com medo, não deixaram que sua casa fosse vistoriada. É fundamental que os moradores liberem a entrada dos agentes de endemias, que estarão uniformizados, em suas residências para fiscalizar eventuais focos do mosquito.

A participação da população nos esforços de combate à dengue é muito importante. É necessário verificar a própria casa, eliminar a água parada e evitar possíveis criadouros.

Vistorias

De acordo com dados da Vigilância Sanitária e da Vigilância Ambiental, vistorias realizadas na sexta (1º) e no sábado (2) em 110 locais geraram 35 autos de infração, porque os terrenos mantinham condições favoráveis à proliferação do mosquito transmissor da dengue.

Atividades nas escolas

Vídeo informativo, leitura, desenho do mosquito, pesquisa, boliche da dengue, palestras e paródias foram algumas das atividades realizadas em escolas do município para conscientizar e alertar as crianças sobre como se prevenir e a importância de evitar locais com água acumulada.

Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Profª. Nize de Souza Barbosa Paccini, por exemplo, houve paródia da dengue, apresentação e palestra com duas enfermeiras da unidade de saúde do Rosário para os alunos, que puderam aprender mais sobre a dengue com muita informação e diversão!

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia