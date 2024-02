Mutirões em Atibaia intensificam ações de prevenção e combate à dengue e animais peçonhentos

Com a finalidade de diminuir os riscos à saúde da população, foram planejadas e implementadas ações envolvendo diversas secretarias municipais de controle de arboviroses e de prevenção e combate à dengue e à presença de animais peçonhentos, em especial escorpiões, em áreas urbanas e espaços públicos de Atibaia.

(Imagem Ilustrativa de BASHAR por Unsplash)

As atividades visam reforçar a fiscalização urbana, promover a limpeza e o zelo em áreas estratégicas da cidade, além de realizar ações permanentes de visita casa a casa para orientações e eliminação de focos. Como parte desse esforço conjunto, a Prefeitura pré-agendou cinco mutirões de limpeza e orientações em diferentes bairros, conforme o cronograma a seguir:

17/02 – Nova Atibaia e Casas Populares;

24/02 – Jardim Brogotá e Tanque;

02/03 – Jardim Morumbi, Terceiro Centenário e Parque dos Coqueiros;

09/03 – Centro e Parque das Nações.

Resultados eficazes

O mutirão realizado neste sábado (3) nos bairros Jardim do Lago, Jardim Paulista e extensões teve um alcance de 693 imóveis, sendo 39% destes efetivamente trabalhados, com o restante recebendo panfletagem informativa. Durante as ações, foram eliminados 16 criadouros de mosquitos transmissores da dengue, zika e chikungunya e coletados quatro espécimes de triatomíneos, conhecido como transmissor da doença de Chagas, porém foram posteriormente classificados como não barbeiros. Vale destacar que nenhuma ocorrência de escorpião foi encontrada na varredura realizada no contorno dos lagos. Além disso, no domingo (4), como medida adicional, foi realizado fumacê ao redor dos lagos e córrego, desde a Avenida Atibaia até a Alameda Campinas.

Sintomas

Também é importante ficar atento aos sinais e sintomas da dengue e procurar assistência se houver suspeita da doença. Entre os seus principais sintomas estão: febre alta, dor de cabeça, cansaço, dor atrás dos olhos e nas articulações, perda do paladar e apetite, manchas e erupções na pele, náuseas e vômitos. A forma grave da doença inclui dor abdominal intensa e contínua, náuseas, vômitos persistentes e sangramento de mucosas.

Denuncie

A Prefeitura de Atibaia ressalta a importância de denunciar possíveis focos de dengue e escorpiões por meio dos canais oficiais. Para casos de dengue, a Ouvidoria da Saúde está disponível pelo telefone (11) 4414-3344 (WhatsApp).

Já em casos de escorpiões a reclamação deve ser feita para a Ouvidoria Municipal, via 1Doc (https://atibaia.1doc.com.br/atendimento). Vale destacar que o indicado é evitar a manipulação em casos de presença de escorpiões e acionar imediatamente a Defesa Civil (199) ou a Vigilância Ambiental (11 995285915 – WhatsApp) para eliminação segura do risco.

Limpeza e cuidado

A Administração Municipal está realizando limpeza e roçada dos locais propensos à proliferação de animais peçonhentos, além de orientar a população sobre a importância de evitar o descarte inadequado de lixo em terrenos e de promover a limpeza frequente de áreas particulares.

O que fazer em caso de acidente?

Em caso de picada por escorpião, procure imediatamente a Santa Casa, que faz parte do Mapa do Soro do Governo do Estado de São Paulo, sendo o local mais preparado para atender a esse tipo de ocorrência.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia