O que acontece quando você levanta as pernas 20 minutos por dia

Se você já viu posts sobre os benefícios de inserir o hábito de levantar as pernas durante 20 minutos em sua rotina e ficou curioso sobre a veracidade dos fatos, fique tranquilo pois você não está sozinho. Esses posts sobre as vantagens de desenvolver este hábito viralizaram e geraram dúvidas e curiosidade no público, afinal, é recomendado realizar e exercício no dia a dia? Segundo o médico angiologista André Mancilha Cancela, o ato de erguer as pernas a 90º em relação ao tronco chama-se trendelemburg, posição conhecida e realizada em diversas situações na medicina. E oferece benefícios sim. Vamos entender quais? Ah, e detalhe: precisam ser mesmo 20 minutos?

“Pensando em qualidade de vida, há sim a recomendação da prática dessa posição, e isso acontece de longa data. Não há um guideline que indique a permanência (na posição) por 20 minutos, não existe um tempo exato, mas é interessante ficar alguns minutos diários com as pernas elevadas”, afirma André Cancela.

Há cinco benefícios principais apontados nos posts, que entenderemos mais abaixo se são reais, além de um sexto apontado pelo próprio médico. Ficar nessa posição, com as penas para o alto, melhoraria:

Circulação sanguínea e na drenagem de fluidos corporais; Digestão; Sono; Dores nos pés; Relaxamento do sistema nervoso; Inchaço.

André comenta que os benefícios citados são reais, e os fatores estão relacionados a diferentes aspectos da prática. Entenda.

1 – Melhora na circulação sanguínea e na drenagem dos fluidos corporais

Um dos grandes desafios na circulação sanguínea é superar a força da gravidade. André explica que o corpo possui mecanismos, como a musculatura da panturrilha e a respiração torácica, que promovem o retorno do sangue venoso até os pulmões. Há um esforço ainda maior para esse retorno quando estamos de pé ou sentados com as pernas para baixo. Por isso, deitar com as pernas elevadas melhora a circulação do sangue.

“Ficar na posição de trendelemburg facilita e melhora a circulação, pois poupa o nosso organismo de se esforçar contra a gravidade. O mesmo princípio se aplica à drenagem dos fluidos”, afirma André.

2 – Digestão melhor

O médico explica que quando caminhamos, o nosso corpo precisa otimizar a oxigenação dos músculos. Para isso, há o deslocamento, para os músculos, de parte do sangue da circulação que iria para os intestinos. Ao ficarmos na posição de trendelemburg, nosso corpo consegue relaxar, e o sangue retorna ao seu local de origem.

“Quando estamos deitados, com as pernas elevadas, estamos em repouso e não precisamos da realocação sanguínea. Com isso, o sangue pode se concentrar na região abdominal, beneficiando a área e facilitando a digestão”, detalha.

3 – Relaxamento do sistema nervoso

Este benefício está mais ligado ao momento em que se permanece na posição, muito semelhante a uma meditação.

“Na posição, há o controle de respiração, as elevação das pernas e a atenção no funcionamento do corpo, o que mimetiza uma meditação e promove relaxamento do sistema nervoso central”, diz o médico.

4 – Sono de mais qualidade

A melhora no sono também é consequência do relaxamento do sistema nervoso. Uma vez que estamos relaxados, conseguimos descansar melhor, resultando em um sono de maior qualidade.

5 – Melhora nas dores nos pés

Ao longo do dia, enquanto estamos de pé, todo o peso do corpo está sobre as articulações e musculatura dos pés e tornozelos, especialmente para quem utiliza sapatos com salto alto, gerando tensão na região. Por isso, ficar na posição de trendelemburg pode surtir efeito positivo no problema.

“Erguer as pernas retira todo o peso e consequentemente relaxa essa musculatura. Não há relação com a circulação, mas há um relaxamento que, por consequência, alivia as dores existentes”, ressalta.

6 – Reduz o inchaço

O médico ainda acrescenta que, além dos benefícios citados nos posts, há um extra, o sexto benefício: a posição é uma excelente forma de reduzir o inchaço, especialmente nos pés e nas pernas, sendo uma alternativa interessante para quem convive com o problema. O mesmo vale para quem apresenta queixas de cansaço nas pernas, tendo a posição de trendelemburg como uma alternativa interessante para lidar com a questão. Como explica o médico nefrologista José Campos da Silva Junior em matéria sobre sete dicas para reduzir o inchaço, este costuma ser causado pela retenção de líquido, e ficar de pernas para o alto por alguns minutos diários é uma das formas de lidar com o problema.

“Isso faz com que o líquido que se encontra no tecido entre para dentro do vaso novamente, e de dentro do vaso, ganhe a corrente sanguínea, chegue até os rins para ser eliminado pela urina”, informa José Campos.

É importante buscar orientação médica caso os sintomas permaneçam ou se intensifiquem.

Contraindicações

O médico angiologista André Cancela ressalta que, embora possua muitos benefícios, a prática da posição de trendelemburg não é indicada para todos. Por exemplo, pacientes com algum grau de insuficiência cardíaca não compensada ou controle inadequado de pressão não devem aderir o hábito, podendo gerar problemas de saúde.

“Aos que tenham algum grau de insuficiência cardíaca que não esteja compensada com medicamentos e hábitos de vida, colocar as pernas para o alto aumenta a pré-carga e a quantidade de líquido voltando para o coração. Para esses pacientes, o simples ato de realizar a posição seria incômodo, causando falta de ar, e por isso não é recomendado. Aos que não fazem o adequado controle da pressão também não é indicado”, conclui André.

