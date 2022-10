Menos de 5 horas de sono por dia aumenta risco para o coração e diabetes

Dormir menos de cinco horas por noite pode estar associado a um risco aumentado de desenvolver pelo menos duas doenças crônicas, segundo um novo estudo liderado por pesquisadores da University College London (UCL). A pesquisa, publicada na última terça, 18 de outubro, na PLOS Medicine, analisou o impacto da duração do sono na saúde de mais de 7 mil homens e mulheres, com idades entre 50, 60 e 70 anos. Ao longo de 25 anos, os pesquisadores analisaram quanto tempo cada participante dormiu, relacionando os períodos com mortalidade, e se foram diagnosticados com duas ou mais doenças crônicas como doenças cardíacas, câncer ou diabetes.

(Imagem Ilustrativa de Kat por Pixabay)

As pessoas que relataram dormir cinco horas ou menos aos 50 anos tiveram 20% mais chances de serem diagnosticadas com uma doença crônica e 40% mais chances de terem duas ou mais doenças crônicas ao longo dos 25 anos, em comparação com os indivíduos que dormiram até sete horas.

Os pesquisadores também descobriram que a duração do sono de cinco horas ou menos aos 50 anos tem uma relação direta com um aumento de 25% no risco de mortalidade, o que pode ser explicado principalmente pelo fato de que a curta duração do sono aumenta o risco de doença crônica e consequentemente o risco de morte.

Segundo os pesquisadores o aparecimento de mais de uma doença crônica nos pacientes (multimorbidade) está cada vez mais presente em países de alta renda e mais da metade dos idosos agora têm pelo menos duas doenças crônicas. Isso vem se mostrando um desafio para a saúde pública, pois quanto maior o número de comorbidades, mais alta a utilização de serviços de saúde, hospitalizações e incapacidades.

É preciso estar atento principalmente à qualidade do sono, pois já se sabe que à medida que se envelhece, os hábitos e a estrutura do sono mudam. Por isso, é tão importante seguir a recomendação de dormir de 7 a 8 horas por noite, pois períodos acima ou abaixo disso já foram associadas a doenças crônicas individuais.

E o que fazer para dormir melhor? Mantenha o quarto o mais silencioso possível, de preferência escuro e com temperatura confortável. Agora vem a parte mais difícil: é preciso desligar dispositivos eletrônicos como celulares, tablets e TVs. Também vale a pena evitar comer demais antes de dormir.

Dormir de 7 a 8 horas por noite permite que seu corpo descanse e que você evite o aumento do risco de doenças cardíacas ou derrames.

A pesquisa foi financiada pelo National Institute on Aging, parte do NIH, UK Medical Research Council, British Heart Foundation e Wellcome.

Fonte: EuAtleta