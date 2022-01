Prefeitura cria mapeamento das pessoas com deficiência visual em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria e Assistência e Desenvolvimento Social, criou um sistema de mapeamento das pessoas com deficiência na cidade, com o objetivo de planejar ações voltadas aos desafios encontrados no dia a dia e melhorias dos serviços públicos. Essas ações proporcionarão às famílias mais autonomia, visibilidade, dignidade, respeito e garantia de direitos.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

Já foram realizados mapeamentos com pessoas surdas e com Transtorno do Espectro Autista. Nesta etapa, o cadastro será realizado para as pessoas com deficiência visual, visando auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas de inclusão e que possam ser mais assertivas na vida das pessoas com essa deficiência. É importante conhecer e identificar o público para planejar ações e programas voltados à necessidade de cada um. Para participar do mapeamento, basta preencher o formulário on-line, disponível no link https://forms.gle/WcJ2TxMwauvdY7UW9 .

A deficiência visual é a perda ou redução da capacidade visual em ambos os olhos em caráter definitivo, que não pode ser melhorada ou corrigida com o uso de lentes, tratamento clínico ou cirúrgico. Existem critérios rígidos para definir uma deficiência. Portanto, uma pessoa com alto grau de miopia, por exemplo, não é uma pessoa com deficiência visual, uma vez que existem alternativas para correção desta limitação. A deficiência visual é classificada em baixa visão ou cegueira.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia