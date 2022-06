Prefeitura disponibiliza canetas de insulina para o tratamento de diabetes

A Prefeitura da Estância de Atibaia agora tem disponível, gratuitamente, nas farmácias da rede municipal, insulina na versão caneta para o tratamento de diabetes. Segundo a Secretaria de Saúde, a caneta de insulina é um dispositivo que garante maior conforto e qualidade de vida ao paciente, além de proteção no uso, precisão nas dosagens e praticidade de armazenamento. Conforme a equipe de Assistência Farmacêutica da cidade, a novidade contempla quem faz uso de insulina NPH e Regular Humana e possui menos de 19 anos ou mais de 50 anos.

“As canetas de insulina são uma alternativa, mais moderna, em substituição aos tradicionais frascos de insulina. Elas têm fácil manuseio e maior comodidade e precisão na aplicação, portanto são menos doloridas e apresentam menor risco de contaminação. Além disso, as canetas de insulina podem ser conservadas fora da geladeira, garantindo portabilidade ao usuário desse dispositivo, que poderá levá-lo a qualquer lugar. E ainda há benefícios para o meio ambiente: as canetas de insulina são mais sustentáveis porque sua utilização resulta em menor descarte de material”, ressalta a secretária de Saúde, Grazielle Bertolini.

De acordo com a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, a diabetes é uma síndrome metabólica de origem múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade de a insulina exercer adequadamente seus efeitos. A insulina é produzida pelo pâncreas e é responsável pela manutenção do metabolismo da glicose. A falta desse hormônio provoca déficit na metabolização da glicose e, consequentemente, diabetes, que caracteriza-se por altas taxas de açúcar no sangue (hiperglicemia) de forma permanente.

Mais informações na Secretaria de Saúde – Departamento de Assistência Farmacêutica: Rua Bruno Sargiani, nº 100, Vila Rica; telefone: (11) 4414-2220; e-mail: secsaude@atibaia.sp.gov.br .

