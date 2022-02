Programa “Bem-Estar Mulher” oferece aulas gratuitas de yoga no Imperial e Alvinópolis

Com objetivo de incentivar a prática esportiva e melhora na qualidade de vida da população, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, por meio do Departamento da Mulher, dará início, nesta quarta-feira (16), às aulas gratuitas de yoga no Centro Comunitário do Imperial. Essa é mais uma ação do Programa “Bem-estar Mulher”, que oferece atividades gratuitas semanalmente, sempre das 19h30 às 21h, além de dinâmicas temáticas sobre o universo feminino. As interessadas em participar devem preencher formulário de inscrição disponível no link https://bit.ly/Bem-Estar-Mulher.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Outro bairro beneficiado é o Alvinópolis, que terá as aulas todas as segundas-feiras no Centro Comunitário, localizado na Praça da Amada. O bairro Caetetuba já é contemplado com o programa, oferecendo atividades de yoga às terças-feiras, no Complexo Santa Clara, seguindo os protocolos de proteção contra a Covid-19 recomendados pelas autoridades sanitárias.

A yoga reúne disciplinas físicas como mentais para permitir que as pessoas relaxem. Além disso, diminui o estresse, melhora a flexibilidade, evita e combate doenças e ajuda na perda de peso. Possibilitando o autocuidado e incentivando o protagonismo, as atividades investem no desenvolvimento da autoconfiança, autorresponsabilidade e amor-próprio como ferramentas de empoderamento e fortalecimento de gênero, trabalhando a questão da violência contra a mulher a partir da prevenção.

O Departamento da Mulher informa que as vagas são limitadas e os filhos, bem-vindos: durante os exercícios e dinâmicas de empoderamento serão realizadas atividades de recreação monitoradas para entreter e cuidar das crianças enquanto as mães participam do encontro.

Confira os dias e locais:

Segundas-feiras – Centro Comunitário do Alvinópolis (Praça da Amada) – Av. Brg. José Vicente Faria Lima, 1570 – das 19h30 às 21h

Fonte Assessoria de Imprensa `Prefeitura de Atibaia