Programa “Mulheres de Peito” oferecerá exames de mamografia em Atibaia

Está chegando em Atibaia o programa “Mulheres de Peito”, que oferece exames de mamografia gratuitos, facilitando o acesso das mulheres ao exame preventivo do câncer de mama, tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo. Cerca de 95% dos casos de câncer de mama diagnosticados no início têm chance de cura. Para aumentar a possibilidade de um diagnóstico precoce do câncer de mama, é necessário realizar o exame de mamografia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Uma unidade móvel de mamografia ficará entre os dias 22 de março e 2 de abril na Praça Santo Antônio, no bairro Alvinópolis, visando realizar cerca de 50 exames de mamografia por dia de forma gratuita. A Secretaria de Saúde de Atibaia possui uma lista de espera para a realização deste exame e vai contatar as mulheres para fazer o agendamento. Não haverá livre demanda na unidade móvel de mamografia.

As unidades móveis de mamografia contam com uma equipe multidisciplinar composta por técnicos em radiologia, profissionais de enfermagem, funcionários administrativos e um médico ultrassonografista.

O programa “Mulheres de Peito”, vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, foi criado em 2014 com o objetivo de conscientizar as mulheres sobre os riscos do câncer de mama, assim como facilitar o acesso aos exames preventivos.

