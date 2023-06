Sábado (24) é dia de Plantão Vacinal na USF Cerejeiras UBS Flamenguinho

Neste sábado (24), aniversário de Atibaia, a população tem mais uma oportunidade para atualizar e deixar em dia a caderneta de vacinação. Isso porque a Prefeitura promoverá mais um Plantão Vacinal no município, desta vez na USF Cerejeiras (R. Washington Luis, nº 180, Jardim Cerejeiras) e na UBS Flamenguinho (R. Ouro Preto, nº 700, Alvinópolis).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A ação da Secretaria de Saúde acontecerá das 7h às 13h, para vacinação do calendário estadual de crianças e adultos, incluindo as vacinas contra Covid-19 e gripe (Influenza), além de outros atendimentos, como exame preventivo de colo de útero (Papanicolau) e testes rápidos de HIV, Sífilis e hepatites. Para receber as vacinas será necessário apenas apresentar um documento com foto e, no caso das crianças, o cartão de vacinação. Já no Desfile Cívico, no Centro (Av. da Saudade), também haverá vacinas disponíveis: gripe, Covid para adultos e Meningo C para professores e profissionais da saúde, mediante comprovação de trabalho na área.

A vacinação contra a gripe foi ampliada para a população a partir dos 6 meses de idade em Atibaia, com a campanha prorrogada até 30 de junho. Para receber essa vacina é necessário apenas apresentar um documento com foto e, no caso das crianças, o cartão de vacinação.

A vacina bivalente contra a Covid-19 está disponível para pessoas a partir dos 18 anos, sendo necessário ter esquema básico completo e intervalo de quatro meses da dose mais recente, além de apresentar um documento com foto.

Já a vacina contra a Meningite C Conjugada está disponível para profissionais de saúde, professores e adolescentes até 19 anos, em uma campanha temporária que vai até o final do mês de junho. É possível receber essa vacina em todas as unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, bem como nos plantões vacinais e ainda no desfile cívico deste sábado (24), sendo recomendável a apresentação do cartão vacinal e obrigatório um comprovante de trabalho na área (no caso dos profissionais de saúde e professores).

Mais plantões vacinais estão programados para os próximos sábados, em diferentes locais da cidade: no dia 1º de julho nas unidades de Santa Clara, São José e Tanque; dia 15 no Centro e novamente no Alvinópolis e no Portão; dia 22 no Imperial; e dia 29 de julho mais uma vez no Flamenguinho.

De acordo com a Secretaria de Saúde, “é fundamental que as pessoas se vacinem contra gripe e Covid-19, pois a vacina reduz a chance de complicações das doenças, especialmente em pessoas com problemas de saúde e idosos, prevenindo hospitalizações e mortes e diminuindo a sobrecarga nos serviços de saúde”.

A Secretaria reforça que manter a vacinação em dia, mesmo na fase adulta, é um dos melhores métodos para evitar doenças e infecções e detalha o passo a passo dessa proteção: “ao entrarem no organismo, as vacinas, que possuem moléculas mortas ou atenuadas, fazem com o que o sistema imunológico reaja e produza os anticorpos necessários à defesa contra os agentes, o que torna o corpo imune a eles e às doenças que eles causam”.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia