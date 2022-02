Sábado (26) acontece o “Dia E” de vacinação contra Covid-19, no CIEM II

Mais um mutirão de vacinação contra Covid-19 vai acontecer em Atibaia, desta vez no próximo sábado (26). Por ser realizado em uma escola, esse mutirão foi chamado de “Dia E” e ocorrerá no CIEM II (Av. Industrial Walter Kloth, 1.135 – Jardim Imperial), das 8h às 16h. O foco é a imunização infantil, mas estarão sendo aplicadas vacinas para todas as idades (a partir dos 5 anos).

As cerca de 3 mil crianças que tomaram a 1ª dose de CoronaVac no Dia D de Vacinação em 29 de janeiro devem tomar a segunda dose neste sábado. É importante levar documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e carteirinha de vacina com o comprovante da 1ª dose.

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

Em Atibaia, a vacinação do público sem comorbidades com 5 anos ou mais começou no dia 24 de janeiro e as crianças imunizadas com CoronaVac estão agora completando o intervalo obrigatório de 28 dias entre a primeira e a segunda doses. No caso de quem recebeu a primeira dose do imunizante pediátrico da Pfizer, crianças de 5 anos ou imunossuprimidas, o intervalo para recebimento da segunda dose é de 56 dias ou oito semanas.

A vacinação de primeira e segundo doses das crianças a partir dos 5 anos de idade continua acontecendo por “livre demanda” no município, sem necessidade de agendamento, nas unidades de saúde com sala de vacina, de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h.

Durante toda esta semana, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu vacinação itinerante em pontos estratégicos da cidade, sempre com disponibilidade de primeira, segunda e terceira doses à população. A imunização contra a Covid-19 tem avançado com rapidez em Atibaia.

De acordo com dados atualizados até esta quarta-feira (23), o município de Atibaia já aplicou um total de 325.244 doses de vacina contra Covid-19, sendo 136.907 de primeira dose, 120.533 de segunda dose, 3.549 de dose única e 64.255 de dose adicional, o que significa que cerca de 97,4% da população total já tomou ao menos uma dose ou dose única e 86,1% está com esquema vacinal completo. Segundo a Secretaria de Saúde, foram vacinadas contra Covid-19 em Atibaia 5.456 crianças de 5 a 9 anos e 4.612 de 10 a 11 anos até quarta-feira.

