Saúde enfatiza importância de vacinar crianças contra paralisia infantil

O último caso de poliomielite no Brasil foi registrado em 1989 e a enfermidade, mais conhecida como paralisia infantil, foi considerada oficialmente erradicada no país em 1994. Entretanto, as baixas coberturas vacinais, as menores desde 1994, fizeram com que Brasil, República Dominicana, Haiti e Peru fossem classificados recentemente como países com risco muito alto de reintrodução da doença, segundo avaliação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Integrando-se ao esforço nacional para reverter esse quadro, a Secretaria de Saúde convoca pais e responsáveis a colaborarem para ampliar a cobertura vacinal contra a doença.

A última vez em que o Brasil ultrapassou a meta de vacinação contra a pólio foi em 2015, quando a cobertura vacinal foi de 98,3%. Desde 2016, uma redução progressiva das coberturas vacinais tem sido observada, chegando a cair para 69,9% em 2021. Em Atibaia, até quarta-feira (5), cerca de 73,4% das crianças de 1 a 5 anos (público-alvo da campanha) tinham sido vacinadas, cobertura acima da média nacional – cerca de 54% de acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde –, mas bem abaixo da meta de 95%.

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Saúde, a menor cobertura vacinal é na faixa etária de 1 ano (1.328 crianças e cobertura vacinal de 67,62%) e a maior, das crianças de 4 anos (1.481 e 81,46%), ficando em 72,72% na idade de 2 anos (1.322 crianças vacinadas) e 72,28% entre as crianças de 3 anos.

Campanha de multivacinação

Além da campanha contra a poliomielite, também foi prorrogada até dia 31 de outubro a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos. Com o objetivo de ampliar a cobertura de uma série de vacinas, a campanha oferece atualização da imunização contra as hepatites A e B, rotavírus, febre amarela, tríplice viral, varicela, difteria, tétano, Covid-19, dentre outras.

Com relação à multivacinação compareceram às unidades de saúde de Atibaia, até 5 de outubro, 2.622 crianças menores de 1 ano, sendo 2.276 vacinadas (86,8% da cobertura) e 3.849 de 5 a 14 anos, sendo 2.296 vacinadas (71,9%).

As salas de vacina das unidades de saúde de Atibaia funcionam de segunda a sexta-feira, confira abaixo a relação de unidades e seus respectivos horários para vacinação, endereços e telefones de contato:

UBS Santa Clara – 8h às 15h30

Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba

(11) 4411-9952 / (11) 4402-3276

UBS Alvinópolis – Antonio de Pádua Alonso – 8h às 16h30

R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis

(11) 4414-1350 / (11) 4412-8412

UBS Centro – Dr. Oswaldo Paccini – 8h às 18h30

R. Castro Fafe, 201 – Centro

(11) 4414-6500

Vacina 4414-6501

Farmácia 4414-6523

Odonto 4414-6528

UBS Flamenguinho – Ana Cecília Batista de Sá – 8h às 16h30

R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis

(11) 4411-6871

UBS Maracanã – Jarbas Pereira de Araújo – 8h às 15h30

R. Joaquim Cintra Sobrinho s/n – Maracanã

Recepção: (11) 4415-1690

UBS Portão – Majuca Macedo – 8h às 16h30

R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão

(11) 4416-3004

UBS Rio Acima – Maria Ignácio Borges – 8h às 15h30

R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima

(11) 4415-1170

UBS Tanque – Maria Anunciação Zeni Capodeferro – 8h às 16h30

Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque

(11) 4416-1337 / (11) 4416-1420

USF Boa Vista – Carmelina Silveira Cintra – 8h às 15h30

Estr. Municipal Juca Sanches, s/n, Centro Rural – Boa Vista

(11) 4494-8170

USF Cachoeira – José Francisco Faria – 8h às 15h30

Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira

(11) 9.4808-3781 / (11) 9.8634-0057

USF Cerejeiras – Pedro Maturana – 8h às 16h30

R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras

(11) 4418-2065 / (11) 4413-2929

USF Itapetinga – 8h às 15h30

R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes

(11) 4412-3919 / (11) 4411-1458

USF Jardim Imperial – Ana Nery – 8h às 16h30

R. Maracanã s/n – Jardim Imperial

(11) 4413-0811 / (11) 4418-2067 / (11) 4413-0221

USF Rio Abaixo – Farmacêutico Pompeu Miguel Vairo – 8h às 15h30

Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo

(11) 4416-4811

USF São José – 8h às 15h30

R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba

(11) 4418-3070

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia