Secretaria de Saúde divulga planejamento de vacinação contra Covid-19 nesta semana

A Secretaria de Saúde de Atibaia anunciou o planejamento de vacinação contra a Covid-19 nesta semana no município, sempre por meio de agendamento, para pessoas de 60 a 66 anos (primeira dose), e também a segunda dose para profissionais de educação que receberam a primeira dose no dia 12 de abril e idosos residentes em instituição de longa permanência.

A vacinação contra a Covid-19 em Atibaia ocorre por agendamento. A Prefeitura criou um sistema em que o munícipe realiza um cadastro e aguarda o contato da Secretaria de Saúde para marcar a data, local e o horário da aplicação. Esse sistema foi aprimorado e, desde o dia 2 abril, funciona por uma plataforma digital em que é possível acompanhar se já foi marcada a imunização: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid.

(Imagem Ilustrativa de Wilfried Pohnke por Pixabay)

O cadastro na nova plataforma, por enquanto, está aberto apenas para as pessoas com mais de 60 anos e será liberado para as diversas faixas etárias conforme a campanha de vacinação avançar para os demais grupos prioritários. Também é possível se cadastrar pelos telefones (11) 9.7950-0052 / (11) 9.7622-6660 / (11) 9.7788-0550 / (11) 9.8711-1583 / (11) 9.4164-3190. O atendimento por telefone funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 12h e das 13 às 17h.

Veja o planejamento da vacinação em Atibaia:

05/05 – 65 e 66 anos (1ª dose)

05/05 – Profissionais da Educação (2ª dose)

06/05 – 62 anos (1ª dose)

07/05 – 61 anos (1ª dose)

08/05 – Idosos residentes em Instituição de Longa Permanência (2ª dose)

10/05 – 60 anos (1ª dose)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia