Atibaia aplica quase 3.000 doses em vacinação itinerante e mutirão no CIEM II

Na semana passada, a Secretaria de Saúde de Atibaia reforçou a aplicação de vacinas contra a Covid-19 ao realizar a imunização em pontos estratégicos do município de segunda a sexta-feira e com o mutirão no CIEM II, com foco nas crianças, no sábado (26). A iniciativa foi bem-sucedida e garantiu quase 3.000 doses nos braços da população de Atibaia.

A vacinação itinerante rendeu a aplicação de 1.426 doses: 115 na Rodoviária; 133 na Feira do Alvinópolis; 530 na Feira Noturna do Centro de Convenções; 306 na Feira Municipal do Mercadão (Centro); e 342 no Atacadão. A vacinação itinerante teve como objetivo ampliar a captação de munícipes que por algum motivo ainda não haviam comparecido aos postos de saúde para receber qualquer uma das três doses da vacina.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No último sábado, em mutirão realizado no CIEM II, o foco foi o público infantil, especialmente as crianças que tomaram a 1ª dose de CoronaVac no Dia D de Vacinação, em 29 de janeiro, e precisam tomar a segunda dose. No total, 1.435 doses foram aplicadas na escola, sendo 401 em maiores de 12 anos e 1.034 em crianças (680 de 5 a 9 anos e 354 de 10 a 11 anos).

As unidades de saúde de Atibaia seguem abertas nesta semana para vacinação de 1ª, 2ª e 3ª doses contra a Covid-19, a partir dos 5 anos. Sem necessidade de agendamento, a imunização acontece das 8h às 19h na Unidade de Saúde do Centro e das 8h às 16h nas demais unidades de saúde com sala de vacina. É importante levar o cartão de vacinação e documento com foto.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da vacinação completa e também da dose adicional contra Covid-19 e destaca que milhares de pessoas estão em atraso para tomar a segunda e a terceira doses na cidade. Estudos de diversos países já mostraram que ocorre uma queda no nível de anticorpos alguns meses após as duas primeiras doses das vacinas, por isso é fundamental que todos tomem a dose adicional, proporcionando aumento da quantidade de anticorpos circulantes no organismo – o que reduz a chance de cada pessoa se infectar (ou reinfectar) pela Covid-19. Em caso de infecção, as pessoas com esquema vacinal completo e com a dose de reforço possuem menos chances de desenvolver sintomas graves da doença.

Segundo dados atualizados até esta quarta-feira (2), o município de Atibaia já aplicou um total de 330.426 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 137.539 de primeira dose, 122.123 de segunda dose, 3.549 de dose única e 67.215 de dose adicional.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia