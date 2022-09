Vacinação itinerante estará no bairro do Portão nesta segunda (5) e na quinta-feira (8)

A próxima parada da vacinação itinerante de Atibaia contra Covid-19 e Influenza acontece no Terminal Rodoviário do bairro do Portão, nesta segunda (5) e na quinta-feira (8), das 9h às 11h e das 15h às 17h, em campanha da Secretaria de Saúde que busca ampliar cobertura vacinal e reforçar a imunização da população, assegurando maior proteção contra essas doenças.

A vacinação itinerante começou há duas semanas e continuará ao longo das próximas, com cronograma divulgado semanalmente. Para se imunizar, basta apresentar documento de identificação com foto e comprovante da última vacinação.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com o esquema básico (primeira e segunda doses) liberado para adultos de todas as faixas etárias, a vacinação contra Covid-19 em Atibaia, atualmente, tem acontecido da seguinte forma: 1ª dose adicional (ou 3ª dose) liberada para todas as pessoas com 12 anos ou mais, 2ª dose adicional (4ª dose) para profissionais de saúde e pessoas com 30 anos ou mais e 3ª dose adicional (5ª dose) para pessoas com imunodeficiência grave que tenham 18 anos ou mais.

Em relação ao público infantil, crianças a partir dos 3 anos estão liberadas para tomar a vacina contra a Covid-19 (duas doses). Lembrando que a imunização acontece seguindo as determinações do Grupo de Vigilância Epidemiológica – GVE Campinas, regional de saúde do Governo do Estado de São Paulo que atende o município.

Já a vacinação contra a gripe busca minimizar a carga do vírus e reduzir os sintomas, que podem ser confundidos com os da Covid-19. A vacina utilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é trivalente, eficaz contra as cepas H1N1, H3N2 e tipo B, e tem sua formulação constantemente atualizada para que a dose seja efetiva na proteção contra as novas cepas do vírus.

Vale ressaltar que o Centro Permanente de Vacinação continua funcionando no Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thais), de segunda à sábado, das 7h às 19h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia