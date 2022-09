Setembro Amarelo tem ações de valorização à vida até o fim do mês em Atibaia

A Secretaria de Saúde de Atibaia realiza neste mês uma série de ações de conscientização e orientação para marcar o Setembro Amarelo, campanha nacional de prevenção ao suicídio.

As atividades no município começaram no dia 13 de setembro, com plantão psicológico e ações de prevenção a DSTs na Feira do Alvinópolis e na Rodoviária de Atibaia. A mesma equipe deu sequência às ações no dia 18, dessa vez no Sarau da Jandyra, que aconteceu na Praça Renata Pallotini, no Lago do Jardim dos Pinheiros. Ambas as atividades contaram com a participação de representante do Coletivo Pajubá, incentivador de políticas públicas para a população LGBTQIAPN+.

No dia 19, a palestra “Uma conversa sobre suicídio”, realizada no CAPS II pelo psiquiatra Dr. Laerte F. Cestari, abordou fatores de risco e proteção, ferramentas para avaliação e cuidado, com participação de usuários do serviço de saúde, familiares e profissionais da rede intersetorial de Atibaia. As atividades seguem ao longo do mês, com manhã de escutas e trocas, palestras e caminhada em prol da causa.

Próximas ações:

Manhã de escuta e trocas – 22 de setembro

Nesta quinta-feira, 22 de setembro, a Prefeitura realizará a “Manhã de escuta e trocas”, ação para quem busca acolhimento e compreensão. Direcionada para toda população que deseja ajuda ou até mesmo companhia para um diálogo saudável, a iniciativa envolve outras atividades sociais como sarau, oficina de origami, danças circulares, modos de prevenção e dicas de autocuidado. A ação acontece na Praça Aprígio de Toledo (Mercado Municipal), no Centro de Atibaia, a partir das 8h.

Neste mesmo dia, será realizada palestra sobre prevenção ao suicídio na USF Cerejeiras pela manhã.

Capacitação sobre abordagem da pessoa em risco e palestra sobre prevenção e posvenção – 23 de setembro

Nesta ação, que acontece a partir das 13h, o Sargento PM Francarlo começa discorrendo a respeito da capacitação sobre abordagem da pessoa em risco de suicídio ou iminência de suicídio. Em seguida, a especialista em acolhimento e comportamento humano, Lidiane Melo, traz a palestra “Prevenção e posvenção ao suicídio para profissionais de saúde”. Ambas acontecem no dia 23 de setembro, sexta-feira, no SEST SENAT (Rua das Juçaras, n° 110 – Jardim das Palmeiras), com inscrição prévia no seguinte formulário: bit.ly/setembro-amarelo-atibaia .

Caminhada Setembro Amarelo – 27 de setembro

A ação acontece na próxima terça-feira, 27 de setembro, em prol da causa do Setembro Amarelo, com largada no CAPS II (Rua Deputado Emílio Justo, nº 280, Atibaia Jardim), às 8h. A caminhada também irá até uma praça do bairro que foi adotada por usuários do serviço de saúde onde foram plantadas flores amarelas. Toda população pode participar desta causa, que busca valorizar a vida e incentivar superações, apoiando pessoas em fases emocionais delicadas. A ideia é repassar, por meio de ações simples como a caminhada, a importância de se manter uma rotina de autocuidado, evitar julgamentos ou preconceitos, além de fortalecer sentimentos bons que devem permanecer.

Performance artística “O vento que varre a casa” – 30 de setembro

Márcia Matos, psicóloga, psicanalista e sobrevivente da quarta geração de uma família de três episódios suicidas (1920 – 1938 – 1983), é autora do livro de poemas “O vento que varre a casa”, lançado em 2018. Seus poemas dão voz a personagens que, longe de dar respostas, dialogam sobre a rotina do amor, da saudade, da memória, da raiva, da esperança, do medo e da dúvida, propiciando um espaço subjetivo de prevenção e cuidado com enlutados por suicídio. Baseado em histórias reais, o livro é dedicado aos que sobreviveram ao suicídio de alguém. Após a performance, haverá explanação sobre o tema do livro e discussão sobre a valorização da vida.

