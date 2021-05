SP anuncia vacinação contra Covid para pessoas de 45 a 49 anos com comorbidades e deficiências

O Governador João Doria anunciou, na quarta-feira (12), a vacinação contra COVID-19 para pessoas com comorbidades e deficiências permanentes com idade entre 45 e 49 anos, que passam a fazer parte da campanha já na próxima semana.

“A partir de 21 de maio, sexta-feira da semana que vem, serão vacinadas as pessoas com comorbidade na faixa etária entre 45 e 49 anos de idade. E também nesta mesma data, 21 de maio, começaremos a vacinação das pessoas com deficiência permanente na mesma faixa etária, de 45 a 49 anos. A expectativa é da imunização de 695 mil pessoas nesta faixa etária. Muito importante o trabalho de imunização das pessoas com comorbidade no Estado de são Paulo”, disse o Governador.

O número totaliza 670 mil pessoas que possuem doenças crônicas e 25 mil deficientes contemplados com o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).

Na ocasião em que comparecer ao posto de saúde, qualquer pessoa com comorbidades e que faz parte das faixas etárias já anunciadas deve apresentar comprovante da condição de risco por meio de exames, receitas, relatório ou prescrição médica. Os cadastros previamente existentes em Unidades Básicas de Saúde (UBS) também podem ser utilizados.

“O que isso quer dizer? Que esses pacientes que já fazem parte do seu território e frequentam, vão à UBS, fazem seu controle na unidade, seja de diabetes ou qualquer outra comorbidade, este cadastro na Unidade Básica de Saúde será usado para vacinação”, explica a Coordenadora Geral do Plano Estadual de Imunização, Regiane de Paula.

Já as pessoas com deficiência permanente precisam apresentar o comprovante do recebimento do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC).

Relação de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde:

• Doenças Cardiovasculares

• Insuficiência cardíaca (IC)

• Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar

• Cardiopatia hipertensiva

• Síndromes coronarianas

• Valvopatias

• Miocardiopatias e Pericardiopatias

• Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

• Arritmias cardíacas

• Cardiopatias congênitas no adulto

• Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

• Diabetes mellitus

• Pneumopatias crônicas graves

• Hipertensão arterial resistente (HAR)

• Hipertensão arterial – estágio 3

• Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

• Doença Cerebrovascular

• Doença renal crônica

• Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer)

• Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

• Obesidade mórbida

• Cirrose hepática

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo