SP reforça tratamento virtual pelo SUS oferecido a tabagistas

A Secretaria de Estado da Saúde reforça atendimento virtual para quem quer parar de fumar e conta com o SUS, neste contexto da pandemia do novo coronavírus. São 14.833 pessoas em tratamento em mais de 1.860 unidades credenciadas no Programa Estadual de Controle de Tabagismo.

No Dia Mundial Sem Tabaco, comemorado ontem (31), a pasta reforça a oferta de tratamento virtual focado nestes pacientes e convoca os interessados a adesão do suporte online. Contando com aplicativos de mensagens e vídeos, a estratégia permite a continuidade da assistência que, antes era feita presencialmente nos serviços ligados ao Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas (Cratod).

Esses novos fluxos de atendimento entraram em vigor desde abril de 2020 com o objetivo de reduzir a transmissão da COVID-19 e, ao mesmo tempo, cuidar do paciente tabagista que quer abandonar o vício. Todas as unidades vinculadas ao programa foram orientadas a fazer uso da tecnologia virtual.

“Como todos os programas, a pandemia nos trouxe prejuízo nos atendimentos, enfrentando os desafios do isolamento social ao mesmo tempo em que trabalhamos na conscientização das pessoas, principalmente jovens, a não ceder às influências aos canais digitais de produtos que remetem a novas formas de consumo de tabaco”, explica Sandra Marques, coordenadora do Programa Estadual de Controle de Tabagismo. “Manter o formato online a dispensação farmacêutica por mais tempo, contribuiu para desenvolvermos uma estrutura organizacional de modo seguro e contínuo”, ressalta.

A medida tem caráter temporário e emergencial visando à prevenção da doença, evitando deslocamentos e aglomeração de pessoas num mesmo ambiente.

O programa ressalta a ampliação de cobertura de unidades credenciadas no estado: eram apenas 200 em 2015, e hoje, em 2021, são mais de 1,8 mil serviços ligados ao Programa Estadual de Controle de Tabagismo.

Tabagismo e COVID-19

Os atendimentos virtuais para tabagistas nas unidades do programa foram definidos conforme medidas de saúde pública de prevenção à disseminação do vírus e, também, porque fumar aumenta o risco de complicações de dezenas de doenças – em especial as cardiovasculares e respiratórias. Levando em consideração que o novo coronavírus é respiratório, pessoas que fumam devem tomar cuidados redobrados, pois o tabagismo pode provocar doenças de risco para infecções da COVID-19.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tabaco causa diferentes tipos de inflamação e prejudica os mecanismos de defesa do organismo. Fumantes têm um risco de duas a quatro vezes maior de contrair doença pulmonar pneumocócica invasiva, associada à alta mortalidade. Além disso, o risco de Influenza é duas vezes mais alto e mais grave em tabagistas, em comparação aos não fumantes. No caso da tuberculose, fumantes têm duas vezes mais chance de contrair a infecção, sendo quatro vezes maior o risco de óbito.

“O tabagismo pode causar um comprometimento da capacidade pulmonar e prejudicar o sistema respiratório. Segundo estudos, um fumante tem 14 vezes mais chances do que um não fumante de desenvolver os sintomas mais severos da COVID-19”, alega Marques. “O Dia Mundial Sem Tabaco nos faz lembrar a importância da cessação do tabagismo como medida efetiva de melhora na qualidade de vida e prevenção de várias doenças”, finaliza.

Dicas para parar de fumar

– Defina uma data para deixar de fumar.

– Até chegar essa data, reduza o número de cigarros diariamente. Comece adiando o primeiro cigarro do dia e evite fumar após as refeições. Cada cigarro a menos ajuda a preparar o seu corpo para o dia definitivo da parada.

– Na noite anterior ao dia definido para deixar de fumar, molhe com água todos os cigarros restantes e jogue-os no lixo. É importante não guardar nenhum cigarro para não correr o risco de fumar quando sentir vontade.

– Não saia para comprar cigarros quando a vontade bater. Lembre-se de que essa vontade dura somente cinco minutos. Para se distrair, assista televisão, ouça música ou faça qualquer outra atividade de lazer para o tempo passar mais rápido.

– Não desanime! A vontade irá diminuir à medida que os dias forem passando e os pulmões começarão a funcionar melhor.

Os locais para tratamento de tabagismo podem ser consultados em https://bit.ly/2yDb5SW.

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo