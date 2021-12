Tire suas dúvidas sobre a vacinação contra a COVID-19 em Atibaia

28/12/2021

Nesta semana as unidades de saúde de Atibaia estarão abertas para vacinação de 1ª, 2ª e 3ª doses contra a Covid-19. Sem necessidade de agendamento, a imunização acontece das 8h às 19h na Unidade de Saúde do Centro e das 8h às 16h nas demais unidades de saúde com sala de vacina. É importante levar o cartão de vacinação e documento com foto.

A imunização contra Covid-19 tem sido realizada mediante agendamento em Atibaia para evitar filas e aglomerações, mas, em diversas oportunidades, a Secretaria de Saúde promove “livre demanda” para agilizar ainda mais o ritmo de aplicação das vacinas.

(Imagem Ilustrativa: Derek Wolfgang por Pixabay)

No momento, qual faixa etária está sendo vacinada em Atibaia?

1ª dose

Acima de 12 anos

2ª dose

Coronavac: acima de 18 anos vacinados até 30/11

AstraZeneca: acima de 18 anos vacinados até 02/11

Pfizer: de 12 anos a 17 anos vacinados até 02/11 e acima de 18 anos vacinados até 07/12

3ª dose

Acima de 18 anos vacinados até 28/08

Confira os postos de saúde com vacinação contra Covid-19 em Atibaia:

– UBS Centro – Rua Castro Faffe, 201 – Centro;

– UBS Alvinópolis – Rua Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis;

– UBS Ana Cecília Batista de Sá – Rua Ouro Preto, 700 – Flamenguinho;

– UBS Santa Clara – Av. Flávio Pires de Camargo, 1200 – Caetetuba;

– USF Cerejeiras – Rua Washington Luís, 180 – Jd. Cerejeiras;

– USF Ana Nery (USF Imperial) – Rua Pacaembu, S/N – Imperial;

– USF Majuca Macedo (UBS Portão) – Rua Antonio Cunha Leite, S/N – Portão;

– USF Itapetinga – Rua Gerânios, 25 – Retiro das Fontes;

– UBS Maracanã – Rua João Neto, 580 – Maracanã;

– USF Pompeu Vairo (Rio Abaixo) – Estrada do Mingu, S/N – Rio Abaixo;

– USF Boa Vista – Estrada Municipal Juca Sanches, S/N – Boa Vista;

– UBS Tanque – Estrada Velha de Bragança Paulista, 2450 – Tanque;

– USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, S/N – Cachoeira;

– USF São José – R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba;

– UBS Rio Acima – R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia