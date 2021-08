Tire suas dúvidas sobre a vacinação contra a COVID-19 em Atibaia

No momento, qual faixa etária está sendo vacinada?

24/08/2021:

– 18 a 24 anos (1ª dose)

– 25 a 27 anos (1ª dose)

– 28 a 29 anos (1ª dose)

– Pessoas com comorbidades – para quem tomou a 1º Dose de Astrazeneca até 02/06/2021 (2ª dose)

– Pessoas de 30 a 36 anos – para quem tomou a 1º Dose de Coronavac até 31/07/2021 (2ª dose)

Vacinação das 8h às 16h mediante a agendamento;

Os agendamentos serão liberados dia a dia no sistema.

– 16 e 17 anos, com comorbidades graves (1ª dose)*

* Vacinação na UBS Centro das 13h às 16h, sem agendamento.

(Imagem Ilustrativa de Wilfried Pohnke por Pixabay)

Tenho mais de 60 anos e ainda não fui chamado. O que devo fazer?

Se você tem mais de 60 anos, basta ir à unidade de saúde do seu bairro e receber a primeira dose.

Como funciona o sistema de agendamento para a vacinação em Atibaia?

Atibaia possui um sistema de agendamento que permite ao munícipe escolher data, horário e local de vacinação, tanto da primeira quanto da segunda dose, de acordo com o cronograma da campanha e a disponibilidade de vacinas para os diversos grupos e faixas etárias. A plataforma de cadastramento para imunização e agendamento está disponível no endereço: http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid .

O sistema de cadastro e agendamento funciona da seguinte maneira: para quem ainda não está cadastrado na plataforma, o primeiro passo é preencher os dados solicitados e efetuar o cadastro. Quem já está cadastrado, ao acessar a plataforma com CPF e data de nascimento, será direcionado para uma página onde deverá escolher entre os botões de primeira ou segunda dose.

E o site Vacina Já, do governo do Estado? Também preciso me cadastrar nele?

Sim. Além do cadastro municipal, é importante também realizar o cadastro no site “Vacina Já”, do governo estadual, disponível no link www.vacinaja.sp.gov.br, no momento da vacinação é necessário apresentar documento de identidade com foto (RG e/ou CNH), CPF e comprovante de residência.

Posso voltar à minha vida normal após a vacina?

Não. Mesmo com a vacinação, as medidas sanitárias devem ser mantidas sempre. Além disso, como existem várias cepas do vírus, é importante manter todos os cuidados para preservar a sua saúde e do seu próximo.

Disk Covid

Qualquer dúvida sobre o sistema de vacinação em Atibaia, os moradores podem entrar em contato com o Disk Covid pelos números 11 95439.0277, 11 95980.1107, 11 97950.0052, 11 98711.1583 e 11 94164.3190. O Disk Covid funciona de segunda a sexta, das 7h às 16h, e atende somente ligações telefônicas, não sendo possível enviar mensagem de texto.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia