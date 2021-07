Vacina contra Covid-19: Atibaia abre agendamento para 35 anos ou mais

A Prefeitura de Atibaia abriu o cadastro e agendamento da vacinação contra Covid-19 para pessoas a partir dos 35 anos de idade. O primeiro passo é preencher os dados solicitados e realizar o cadastro na plataforma http://www.prefeituradeatibaia.com.br/cadastrocovid . Após o cadastramento, basta acessar a mesma plataforma com CPF e data de nascimento e, se houver vagas disponíveis, escolher data, horário e local de vacinação.

Nessa nova remessa, além das 2.856 doses recebidas para vacinar a população de 35 e 36 anos, o município recebeu a 2ª dose para os grupos etários de 65 e 66 anos (2.960 doses). Esses outros grupos também devem agendar horário de forma on-line pela plataforma da Prefeitura, clicando no botão de 2ª dose e selecionando o fabricante da vacina antes de ter acesso à relação de datas, horários e locais de aplicação disponíveis. Nesse caso, é importante selecionar o mesmo fabricante da 1ª dose, sob pena de não conseguir receber o imunizante quando se apresentar para a aplicação da 2ª.

Depois de confirmado o agendamento, a Secretaria Municipal de Saúde solicita que seja respeitado o horário marcado para evitar aglomerações e, no momento da aplicação da vacina, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência. A efetivação do agendamento está condicionada à disponibilidade de vacinas e, caso não consiga agendar, o munícipe deve aguardar o envio de mais doses para a sua faixa etária e tentar marcar novamente em momento posterior, podendo acompanhar o andamento da campanha de vacinação e a chegada de novas remessas pelos canais de comunicação oficiais da Prefeitura.

Novo sistema de cadastro e agendamento

O sistema de agendamento lançado pela Prefeitura dá mais autonomia ao munícipe, não sendo necessário aguardar o contato de um profissional da saúde para marcar uma data, como estava sendo feito. O cadastro e agendamento da vacina contra Covid-19 são abertos conforme o calendário da campanha de vacinação e o recebimento das doses de imunizante destinadas às diversas faixas etárias.

Idosos com mais de 60 anos, pessoas com comorbidades e gestantes não precisam de agendamento para se vacinar contra a Covid-19, basta se dirigirem ao posto de saúde mais próximo.

Qualquer que seja a faixa etária ou grupo, é importante também realizar o cadastro no site “Vacina Já”, do governo estadual, disponível no link www.vacinaja.sp.gov.br, para agilizar a imunização.

Segundo dados atualizados pela Secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira (14), o município de Atibaia já aplicou um total de 89.642 doses de vacina contra a Covid-19, sendo 65.772 de primeira dose, 21.689 de segunda dose e 2.181 de dose única.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia