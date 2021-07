Vacinação contra gripe será ampliada para toda população em Atibaia

A partir da próxima segunda-feira, 12 de julho, a campanha de vacinação contra gripe será ampliada para todas as pessoas acima de 6 meses em Atibaia, com aplicação nas unidades de saúde. A campanha para os grupos prioritários termina na sexta-feira (9), com a vacinação abaixo da meta de 90% do público-alvo, estabelecida pelo Ministério da Saúde.

O município de Atibaia vacinou 34.973 pessoas, o que representa 59,4% da população-alvo da vacinação contra influenza, em números atualizados em 1º de julho. Trabalhadores de saúde, as crianças de 6 meses a 2 anos e de 2 anos a 4 anos têm os maiores índices de imunização na cidade, com 73,8%, 72,9% e 72,8%, respectivamente, enquanto as pessoas com deficiência apresentam a porcentagem mais baixa, com apenas 0,3% desta população vacinada até o momento.

(Imagem Iustrativa: LuAnn Hunt por Pixabay)

A porcentagem de vacinados em Atibaia é maior do que a do Estado de São Paulo. Conforme balanço de segunda-feira (5), 8,4 milhões de doses foram aplicadas nos públicos-alvo do Estado, correspondendo a uma cobertura vacinal de 45,9%. Com exceção dos indígenas – único grupo a atingir 100% de cobertura -, todos os demais públicos têm coberturas inferiores a 65%. Em todo país, cerca de 42% do público-alvo inicial foi vacinado.

A vacinação contra gripe, que imuniza contra 3 cepas do vírus Influenza, foi dividida em três etapas visando reduzir aglomerações para reforçar a prevenção à Covid-19, com início em 12 de abril. Segundo especialistas de saúde, aqueles que estiverem entre os públicos da vacinação contra Covid-19 devem respeitar um intervalo de 14 dias para receber doses destinadas a prevenção contra a gripe. Se houver interesse em intercalar o cronograma, como o imunizante contra o novo coronavírus é aplicado em duas doses, é possível receber a primeira, aguardar 14 dias para receber a da gripe, e depois esperar no mínimo mais 14 dias para receber a segunda dose contra Covid-19.

Confira os postos de saúde com vacinação contra influenza em Atibaia:

– UBS Centro – Rua Castro Faffe, 201 – Centro;

– UBS Alvinópolis – Rua Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis;

– UBS Ana Cecília Batista de Sá – Rua Ouro Preto, 700 – Flamenguinho;

– UBS Santa Clara – Av. Flávio Pires de Camargo, 1200 – Caetetuba;

– USF Cerejeiras – Rua Washington Luís, 180 – Jd. Cerejeiras;

– USF Ana Nery (USF Imperial) – Rua Pacaembu, S/N – Imperial;

– USF Majuca Macedo (UBS Portão) – Rua Antonio Cunha Leite, S/N – Portão;

– USF Itapetinga – Rua Gerânios, 25 – Retiro das Fontes;

– UBS Maracanã – Rua João Neto, 580 – Maracanã;

– USF Pompeu Vairo (Rio Abaixo) – Estrada do Mingu, S/N – Rio Abaixo;

– USF Boa Vista – Estrada Municipal Juca Sanches, S/N – Boa Vista;

– UBS Tanque – Estrada Velha de Bragança Paulista, 2450 – Tanque;

– USF Cachoeira – Estr. da Cachoeira, S/N – Cachoeira;

– USF São José – R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia