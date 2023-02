Vigilância Sanitária alerta para proibição do uso de pomadas para trançar cabelos

A Vigilância Sanitária de Atibaia informou que, devido ao grande número de casos de efeitos indesejáveis graves associados ao uso de pomadas utilizadas para modelar e trançar cabelos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da comercialização e uso de todas as marcas desses produtos.

De acordo com a Anvisa, entre os eventos relatados pelos usuários estão perda temporária da visão, forte ardência nos olhos, lacrimejamento intenso, coceira, vermelhidão, inchaço ocular e dor de cabeça.

A Vigilância Sanitária municipal irá realizar ações junto às distribuidoras e ao comércio varejista de produtos de beleza. Serão verificados também os salões de beleza durante as inspeções de rotina da Vigilância Sanitária. Os produtos encontrados serão interditados até a decisão final quanto à segurança do uso.

De acordo com orientações da Vigilância Sanitária, o consumidor não deve usar ou adquirir esses produtos. Se fez uso recente, lave os cabelos com cuidado, sempre lembrando de inclinar a cabeça para trás, para que o produto não entre em contato com os olhos. Em caso de contato acidental com os olhos, lave imediatamente os olhos com água em abundância.

Se houver qualquer efeito indesejado, procure imediatamente o serviço de saúde mais próximo e notifique o caso à Anvisa por meio do endereço https://pesquisa.anvisa.gov.br/index.php/368782?lang=pt-BR

A Vigilância Sanitária fez um alerta a profissionais, salões e comércio em geral de que o manuseio do produto também pode trazer risco aos aplicadores. Não existe determinação de recolhimento de todos os produtos no momento, mas o produto deve ficar separado e não deve ser exposto ao consumo ou uso.

Em caso de dúvidas podem entrar em contato com a Vigilância Sanitária de Atibaia, através dos telefones: 4412-0671, 4411-2656 e 4412-7865 (ramais 209, 224 e 225) ou email: visa@atibaia.sp.gov.br.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia