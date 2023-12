Burnout de fim de ano: o que é e por que você se sente esgotado em dezembro

Síndrome de Burnout é um estado de exaustão física e emocional relacionado com o trabalho, com sintomas como esgotamento, ansiedade e depressão. Como explica a psicóloga Christine Rutherford, pode ser resultado de longos períodos de estresse e excesso de trabalho, principalmente em ambientes de muita pressão. É um quadro reconhecido, que afeta a saúde mental de milhões de pessoas. Mas e burnout de fim de ano, quando você se sente especialmente esgotado em dezembro? Isso existe? Afinal, encerrar um ano é encerrar um ciclo, e pode haver um acúmulo de cansaços e frustrações nessa época, uma impressão de objetivos não realizados.

(Imagem Ilustrativa de Sydney Sims por Unsplash)

“A sensação de ‘urgência’ que é gerada nesse momento de final de ano traz essa ideia de que é necessário ‘cumprir’ determinadas metas, o que pode gerar grande frustração, além de dificuldade de reconhecer o que funcionou, ainda que não tenha sido exatamente como o esperado”, diz Christine, coordenadora do serviço de psicologia da Casa de Saúde São José.

A “obrigação” de participar de todas as confraternizações de fim de ano contribui para o burnout e potencializa os sintomas, segundo a psicóloga. A pessoa se sente obrigada a comparecer a todos os encontros, participar dos amigo ocultos, preparar uma ceia e a comprar presentes para toda a família, mesmo quando o dinheiro está curto. Além disso, beber quase todos os dias, uma constante em dezembro, contribui para a sensação de esgotamento mental.

“Entender que não existe problema em não conseguir ou mesmo não querer fazer tudo e dar prioridade para as atividades que de fato são importantes ou valiosas para você é uma forma importante de autocuidado. Essa compreensão e consciência são fundamentais para minimizar o estresse e o desgaste emocional”, orienta.

Sintomas

Os sintomas do burnout podem ser físicos, emocionais, cognitivos e comportamentais, e incluem:

Maior irritabilidade;

Cansaço e perda de energia;

Dores musculares;

Mudança do padrão de apetite;

Falta de motivação;

Insatisfação;

Problemas de memória;

Dificuldade de concentração;

Isolamento social;

Insônia;

Ansiedade;

Depressão;

Gastrite e úlceras.

“O burnout pode afetar diversos aspectos da vida, e o reconhecimento dos sintomas e a busca por tratamento adequado são fundamentais”, diz Christine.

Prevenção e tratamento

Algumas medidas são importantes para lidar com os danos provocados pelo estresse, como a lista a psicóloga:.

São estratégias de autocuidado: cuidar do sono e do corpo, manter alguma atividade física regular, ainda que sejam pequenas caminhadas, estar com os amigos e familiares com os quais possui boas trocas, perceber seus limites em relação ao trabalho. Ao notar sinais de desgaste emocional ou quaisquer sintomas que possam estar relacionados com o burnout, buscar apoio é fundamental. Não hesite em procurar ajuda profissional para realizar o diagnóstico e definir o tratamento, que pode precisar incluir também medicação quando necessário.

Esse autocuidado é fundamental o ano todo, mas especialmente em dezembro. Não consumir bebidas alcoólicas todos os dias, escolher as confraternizações em que realmente quer ir e entender os próprios limites físicos e financeiros são atitudes fundamentais, assim como se cobrar menos. Afinal, nem sempre é possível cumprir todas as metas estabelecidas a cada novo ano, e está tudo bem.

Fonte:

Christine Rutherford é psicóloga, coordenadora do serviço de psicologia da Casa de Saúde São José do Rio de Janeiro.

Fonte: EuAtleta