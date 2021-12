Consultório Odontológico Portátil é retomado em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia retomou as atividades do Consultório Odontológico Portátil, que oferece atendimento em domicílio a pacientes impossibilitados de comparecer a um consultório convencional. O serviço, realizado em todas as regiões de Atibaia, começou a ser executado na cidade em meados de 2019, com o objetivo de ampliar o acesso ao tratamento dentário preventivo e curativo, mas tinha sido suspenso em função da pandemia.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

O Consultório Odontológico Portátil conta com rodinhas e pode ser ligado à energia elétrica ou à bateria de um veículo por meio de adaptador. Os atendimentos são realizados prioritariamente junto a pacientes acamados, ou seja, com dificuldades de se dirigirem a um consultório comum, sendo iniciados pelos pacientes já cadastrados no Programa Melhor em Casa, do Sistema Único de Saúde (SUS), que completa 10 anos em 2021.

Os pacientes acamados e sem cadastro no Programa Melhor em Casa poderão procurar, por meio de familiares ou responsáveis, a unidade de saúde em que estejam referenciados para solicitar uma visita, momento em que a equipe da Prefeitura avaliará o caso e a possibilidade de realização de atendimento domiciliar.

Se confirmada a necessidade, a visita será agendada pela Divisão de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde e o atendimento será realizado em domicílio pela equipe responsável por pacientes com necessidades especiais do Centro de Especialidades Odontológicas da Prefeitura.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia