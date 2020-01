Curso para Micro Empreendedores Individuais – MEI está com vagas abertas em Atibaia

A Prefeitura da Estância de Atibaia, a Associação Comercial e Industrial de Atibaia – ACIA e o Sebrae/SP promovem este mês o curso gratuito “Organize seu negócio”, indicado para microempreendedores que já desenvolvem alguma atividade econômica e enfrentam problemas na gestão do negócio. A ação será realizada de 28 a 31 de janeiro, na sede da ACIA (Rua José Pires, nº 239, Centro), das 18h às 22h.

As vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita com antecedência diretamente pelo e-mail do Sebrae Aqui Atibaia sebraeaquiatibaia@gmail.com ou pelo telefone (11) 4418-7800, ramal 8.

A programação do curso está dividida em temas, sendo “Empreendedor de Sucesso” no primeiro dia; “Formação de Preço” no segundo dia; “Fluxo de Caixa” no terceiro dia; e “Marketing Digital” no quarto e último dia de atividades.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Atibaia, a ação integra o Programa Supermei do Sebrae/SP, que oferece soluções técnicas e de gestão para o Microempreendedor Individual (MEI).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia