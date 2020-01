Atibaia será sede da primeira etapa da Liga de Downhill 2020 neste fim de semana

A adrenalina estará garantida em Atibaia com mais um evento da Liga de Downhill: a cidade receberá a primeira etapa da temporada de Downhill 2020, com o apoio da Prefeitura da Estância de Atibaia, nos dias 25 e 26 de janeiro. No sábado (25), das 9h às 16h, e no domingo (26), das 8h às 11h, acontecerão os treinos. A prova será realizada no domingo, dia 26 de janeiro, às 12h.

O Downhill é uma modalidade de mountain bike que consiste em descer de bicicleta, com a maior velocidade possível, um determinado percurso. Em Atibaia, os atletas passarão pela Rua João Marinho Fagundes (na Praça da Fonte, no entorno do Centro de Convenções), na modalidade urbana do esporte.

Na etapa de Atibaia, o horário aproximado para a entrega de troféus, brindes aos vencedores das 15 categorias participantes e premiação em dinheiro ao vencedor, será por volta das 14h do domingo.

A Liga de Downhill 2020 contará com várias etapas na modalidade MTB Downhill em diferentes cidades ao longo do ano, potencializando a prática de esportes radicais, a inclusão de novos atletas e a motivação daqueles que já atuam no segmento.

A competição de Downhill é realizada pela Liga Brasileira de Downhill e a primeira etapa conta com o apoio da Prefeitura, por meio das secretarias, comércios locais e apoiadores que acompanham a Liga. A Liga de Downhill segue a temporada 2020 com mais 11 etapas.

