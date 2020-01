Futebol: FPF divulga tabela detalhada da Série A2 do Campeonato Paulista

A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou na manhã desta quinta-feira, 26, a a tabela desmembrada da Série A2 do Campeonato Paulista. Assim, todas as datas e horários da primeira fase do torneio estão definidos.

A segunda divisão do campeonato estadual começa no dia 22 de janeiro, às 15h. Três confrontos abrem a competição: Monte Azul x Rio Claro, Votuporanguense x Juventus e Atibaia x RB Brasil. A primeira fase é formada por 15 rodadas, com oito jogos em cada rodada.

As novidades nesta edição são o São Bento e o São Caetano, que foram rebaixados do Paulistão de 2019, além do Audax e do Monte Azul, que conquistaram o acesso na Série A3. O RB Brasil também é outra novidade.

A empresa Red Bull, que controla a equipe, assumiu a gestão do Bragantino. Como não é permitido que um mesmo grupo econômico tenha dois times em uma mesma divisão, o RB foi rebaixado à Série A2. O Toro Loko, que mandará os jogos no Moisés Lucarelli, em Campinas, também não pode subir à elite. Caso seja um dos finalistas, o terceiro colocado conquista o acesso.

A fórmula de disputa será a mesma do ano passado. Na primeira fase, os times se enfrentam em turno único. Os oito melhores colocados avançam às quartas de final. Os dois últimos colocados são rebaixados à Série A3.

Todas as partidas do mata-mata serão disputadas em dois jogos, com decisão nos pênaltis em caso de igualdade em pontos e saldo de gols. Somente os dois finalistas sobem à elite estadual.

Rodada 1

22/jan – qua 15:00 A MONTE AZUL X RIO CLARO FC

22/jan – qua 15:00 CA VOTUPORANGUENSE X CA JUVENTUS

22/jan – qua 15:00 SC ATIBAIA X RB BRASIL

22/jan – qua 19:00 GO AUDAX X EC TAUBATÉ

22/jan – qua 19:00 SERTÃOZINHO FC X AA PORTUGUESA

22/jan – qua 19:30 CA PENAPOLENSE X AD SÃO CAETANO

22/jan – qua 20:00 SÃO BERNARDO FC X EC SÃO BENTO

22/jan – qua 20:30 A PORTUGUESA DESP X EC XV PIRACICABA

Rodada 2

25/jan – sáb 15:00 AD SÃO CAETANO X A MONTE AZUL

25/jan – sáb 15:00 EC TAUBATÉ X CA VOTUPORANGUENSE

25/jan – sáb 16:00 EC SÃO BENTO X A PORTUGUESA DESP

25/jan – sáb 16:00 RB BRASIL X SÃO BERNARDO FC

25/jan – sáb 19:00 EC XV PIRACICABA X GO AUDAX

26/jan – dom 10:00 AA PORTUGUESA X SC ATIBAIA

26/jan – dom 10:00 CA JUVENTUS X SERTÃOZINHO FC

26/jan – dom 16:00 RIO CLARO FC X CA PENAPOLENSE

Rodada 3

29/jan – qua 15:00 A MONTE AZUL X CA JUVENTUS

29/jan – qua 15:00 SC ATIBAIA X CA VOTUPORANGUENSE

29/jan – qua 19:00 GO AUDAX X AA PORTUGUESA

29/jan – qua 19:15 EC SÃO BENTO X SERTÃOZINHO FC

29/jan – qua 19:30 CA PENAPOLENSE X SÃO BERNARDO FC

29/jan – qua 19:30 RIO CLARO FC X RB BRASIL

29/jan – qua 20:00 AD SÃO CAETANO X EC XV PIRACICABA

29/jan – qua 20:30 A PORTUGUESA DESP X EC TAUBATÉ

Rodada 4

01/fev – sáb 15:00 EC TAUBATÉ X CA PENAPOLENSE

01/fev – sáb 15:00 SÃO BERNARDO FC X SC ATIBAIA

01/fev – sáb 16:00 RED BULL BRASIL X GO AUDAX

01/fev – sáb 19:00 EC XV PIRACICABA X EC SÃO BENTO

02/fev – dom 10:00 AA PORTUGUESA X RIO CLARO FC

02/fev – dom 10:00 CA JUVENTUS X AD SÃO CAETANO

02/fev – dom 10:00 CA VOTUPORANGUENSE X A PORTUGUESA DESP

02/fev – dom 10:00 SERTÃOZINHO FC X A MONTE AZUL

Rodada 5

05/fev – qua 20:30 A PORTUGUESA DESP X AA PORTUGUESA

08/fev – sáb 15:00 AD SÃO CAETANO X SERTÃOZINHO FC

08/fev – sáb 15:00 CA PENAPOLENSE X CA VOTUPORANGUENSE

08/fev – sáb 15:00 GO AUDAX X SÃO BERNARDO FC

08/fev – sáb 15:00 SC ATIBAIA X EC XV PIRACICABA

08/fev – sáb 16:00 EC SÃO BENTO X RB BRASIL

08/fev – sáb 16:00 RIO CLARO FC X CA JUVENTUS

09/fev – dom 10:00 A MONTE AZUL X EC TAUBATÉ

Rodada 6

12/fev – qua 15:00 CA JUVENTUS X GO AUDAX

12/fev – qua 15:00 CA VOTUPORANGUENSE X A MONTE AZUL

12/fev – qua 19:00 RB BRASIL X AD SÃO CAETANO

12/fev – qua 19:00 SERTÃOZINHO FC X SC ATIBAIA

12/fev – qua 20:00 AA PORTUGUESA X CA PENAPOLENSE

12/fev – qua 20:00 EC TAUBATÉ X EC SÃO BENTO

12/fev – qua 20:00 EC XV PIRACICABA X RIO CLARO FC

12/fev – qua 20:00 SÃO BERNARDO FC X A PORTUGUESA DESP

Rodada 7

15/fev – sáb 15:00 AD SÃO CAETANO X RIO CLARO FC

15/fev – sáb 15:00 GO AUDAX X CA PENAPOLENSE

16/fev – dom 10:00 AA PORTUGUESA X EC SÃO BENTO

16/fev – dom 10:00 CA JUVENTUS X EC XV PIRACICABA

16/fev – dom 10:00 CA VOTUPORANGUENSE X SÃO BERNARDO FC

16/fev – dom 15:00 SC ATIBAIA X EC TAUBATÉ

16/fev – dom 16:00 A PORTUGUESA DESP X A MONTE AZUL

16/fev – dom 16:00 RB BRASIL X SERTÃOZINHO FC

Rodada 8

21/fev – sex 15:00 A MONTE AZUL X SC ATIBAIA

21/fev – sex 19:00 SERTÃOZINHO FC X GO AUDAX Sertãozinho

21/fev – sex 20:00 EC TAUBATÉ X CA JUVENTUS

21/fev – sex 20:00 EC XV PIRACICABA X RB BRASIL

22/fev – sáb 15:00 CA PENAPOLENSE X A PORTUGUESA DESP

22/fev – sáb 15:00 SÃO BERNARDO FC X AA PORTUGUESA

22/fev – sáb 16:00 EC SÃO BENTO X AD SÃO CAETANO

22/fev – sáb 19:30 RIO CLARO FC X CA VOTUPORANGUENSE

Rodada 9

28/fev – sex 15:00 SC ATIBAIA X CA PENAPOLENSE

28/fev – sex 20:00 EC XV PIRACICABA X SERTÃOZINHO FC

29/fev – sáb 15:00 AD SÃO CAETANO X A PORTUGUESA DESP

29/fev – sáb 15:00 GO AUDAX X A MONTE AZUL

29/fev – sáb 16:00 RB BRASIL X CA VOTUPORANGUENSE

01/mar – dom 10:00 AA PORTUGUESA X EC TAUBATÉ

01/mar – dom 10:00 CA JUVENTUS X SÃO BERNARDO FC

01/mar – dom 19:00 RIO CLARO FC X EC SÃO BENTO

Rodada 10

04/mar – qua 15:00 A MONTE AZUL X EC XV PIRACICABA

04/mar – qua 15:00 CA VOTUPORANGUENSE X GO AUDAX

04/mar – qua 19:15 EC SÃO BENTO X CA JUVENTUS

04/mar – qua 19:30 CA PENAPOLENSE X SERTÃOZINHO FC

04/mar – qua 20:00 AA PORTUGUESA X RB BRASIL

04/mar – qua 20:00 EC TAUBATÉ X AD SÃO CAETANO

04/mar – qua 20:00 SÃO BERNARDO FC X RIO CLARO FC

04/mar – qua 20:30 A PORTUGUESA DESP X SC ATIBAIA

Rodada 11

07/mar – sáb 15:00 AD SÃO CAETANO X SC ATIBAIA

07/mar – sáb 15:00 GO AUDAX X A PORTUGUESA DESP

07/mar – sáb 16:00 RB BRASIL X A MONTE AZUL

07/mar – sáb 19:00 EC XV PIRACICABA X AA PORTUGUESA

08/mar – dom 10:00 CA JUVENTUS X CA PENAPOLENSE

08/mar – dom 10:00 EC SÃO BENTO X CA VOTUPORANGUENSE

08/mar – dom 10:00 SERTÃOZINHO FC X SÃO BERNARDO FC

08/mar – dom 16:00 RIO CLARO FC X EC TAUBATÉ

Rodada 12

14/mar – sáb 15:00 EC TAUBATÉ X EC XV PIRACICABA

14/mar – sáb 15:00 SÃO BERNARDO FC X A MONTE AZUL

14/mar – sáb 15:00 SC ATIBAIA X GO AUDAX

14/mar – sáb 16:00 RB BRASIL X CA JUVENTUS

15/mar – dom 10:00 AA PORTUGUESA X AD SÃO CAETANO

15/mar – dom 10:00 CA PENAPOLENSE X EC SÃO BENTO

15/mar – dom 10:00 CA VOTUPORANGUENSE X SERTÃOZINHO FC

15/mar – dom 16:00 A PORTUGUESA DESP X RIO CLARO FC

Rodada 13

21/mar – sáb 15:00 AD SÃO CAETANO X SÃO BERNARDO FC

21/mar – sáb 15:00 EC TAUBATÉ X RB BRASIL

21/mar – sáb 16:00 EC SÃO BENTO X SC ATIBAIA

21/mar – sáb 19:00 EC XV PIRACICABA X CA VOTUPORANGUENSE

22/mar – dom 10:00 A MONTE AZUL X CA PENAPOLENSE

22/mar – dom 10:00 CA JUVENTUS X AA PORTUGUESA

22/mar – dom 10:00 SERTÃOZINHO FC X A PORTUGUESA DESP

22/mar – dom 16:00 RIO CLARO FC X GO AUDAX

Rodada 14

25/mar – qua 15:00 A MONTE AZUL X AA PORTUGUESA

25/mar – qua 15:00 CA VOTUPORANGUENSE X AD SÃO CAETANO

25/mar – qua 15:00 SC ATIBAIA X RIO CLARO FC

25/mar – qua 19:00 GO AUDAX X EC SÃO BENTO

25/mar – qua 19:00 SERTÃOZINHO FC X EC TAUBATÉ

25/mar – qua 19:30 CA PENAPOLENSE X RED BULL BRASIL

25/mar – qua 20:00 SÃO BERNARDO FC X EC XV PIRACICABA

25/mar – qua 20:30 A PORTUGUESA DESP X CA JUVENTUS

Rodada 15

28/mar – sáb 15:00 AA PORTUGUESA X CA VOTUPORANGUENSE

28/mar – sáb 15:00 AD SÃO CAETANO X GO AUDAX

28/mar – sáb 15:00 CA JUVENTUS X SC ATIBAIA

28/mar – sáb 15:00 EC SÃO BENTO X A MONTE AZUL

28/mar – sáb 15:00 EC TAUBATÉ X SÃO BERNARDO FC

28/mar – sáb 15:00 EC XV PIRACICABA X CA PENAPOLENSE

28/mar – sáb 15:00 RB BRASIL X A PORTUGUESA DESP

28/mar – sáb 15:00 RIO CLARO FC X SERTÃOZINHO FC

Fonte: Globoesporte.globo.com