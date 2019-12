Duas pessoas morrem baleadas durante briga em bar em Jarinu

Dois homens morreram baleados e um guarda municipal foi espancado durante uma briga em um bar no bairro Nova Trieste, em Jarinu (SP), na madrugada desta segunda-feira (16).

Segundo a polícia, o atirador é um guarda municipal de Campo Limpo Paulista. Ele foi agredido por pessoas que estavam no bar e baleado na perna.

O guarda foi socorrido e levado ao Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí (SP). Os dois homens que morreram alvejados tinham 27 e 50 anos.

Segundo a polícia, a briga começou quando o guarda chamou a atenção de um dos homens que estava no bar, onde era realizado um show musical, para que não mexessem com as mulheres que ele acompanhava.

Outros homens não gostaram da abordagem do guarda, que estava à paisana, quando foram para cima dele.

Ainda conforme a polícia, o guarda sacou a arma e atirou para o alto para intimidar o grupo. Não contendo os homens, o guarda, então, atirou nas vítimas, que morreram no local. Outros tiros foram disparados, acertando a mão de outro rapaz e a perna do próprio guarda de Campo Limpo Paulista.

O grupo partiu para cima do atirador quando conseguiu desarmá-lo e começou a agredi-lo, informou a polícia.

A Guarda Municipal de Jarinu chegou no local e conteve a briga, com apoio da Polícia Militar. A equipe de resgate foi chamada e constatou a morte dos dois homens.

