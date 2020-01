Mutirão de saúde em Atibaia segue até terça-feira (28)

A parceria entre a Prefeitura da Estância de Atibaia com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo – FCMSCSP, possibilitou a execução do Programa Expedição Científicas e Assistenciais – PECA, edição 2020 na cidade. Os atendimentos, consultas e procedimentos iniciados na última quinta-feira (23), vão até a terça-feira (28), em três locais diferentes da cidade, Escola Municipal Takao Ono no Jardim Cerejeiras, Santa Casa de Atibaia e USF Cerejeiras.

Com o objetivo de ampliar a medicina preventiva e promover o atendimento básico de saúde, o PECA integra mais de 250 acadêmicos, cerca de 100 técnicos, docentes e residentes, além de servidores da saúde do município. Entre os benefícios imediatos está a diminuição das filas de espera por atendimento, tanto das unidades de saúde quanto do Ambulatório Médico de Especialidades – AME.

Para os 6 dias de mutirão, estão previstas cerca de 2 mil consultas, cerca de 150 por dia, além de atendimentos ambulatoriais, cirurgias eletivas, visitas domiciliares e realização de exames. Ao todo, 24 setores da área da saúde estão presentes para realizarem os atendimentos e 15 especialidades médicas a disposição dos pacientes, mediante agendamento realizado pela Secretaria de Saúde de Atibaia.

As consultas e atendimentos ambulatoriais estão sendo realizados na Escola Municipal Takao Ono no Jardim Cerejeiras, a Santa Casa de Atibaia recebe as cirurgias eletivas e a USF Cerejeiras, os exames de audiometria.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia