PS Gripal da Santa Casa e UPA têm aumento significativo no atendimento em dezembro

Diante do aumento nos casos de contaminações pela Covid-19 e do vírus Influenza H3N2, o Pronto Socorro Gripal da Santa Casa e a Unidade de Pronto Atendimento – UPA em Atibaia tiveram um aumento significativo nos atendimentos no mês de dezembro.

O PS da Santa Casa teve um aumento de 72% no fluxo gripal em dezembro, comparado a novembro, totalizando 4210 atendimentos. Vale ressaltar que, quando se trata de síndrome gripal, estão incluídos tanto os pacientes com COVID-19 quanto Influenza.

Santa Casa (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Cerejeiras, também teve um aumento significativo, totalizando 11.592 atendimentos apenas no mês de dezembro, tendo em vista os casos de Influenza e Covid-19, comparado as suas atividades rotineiras.

Para diminuir esses números na Santa Casa e UPA, a Prefeitura de Atibaia informa que as Unidades de Saúde do Centro e do Cerejeiras passaram a destinar atendimento exclusivo e ampliado a pacientes com sintomas gripais, de segunda a sexta-feira, com equipe médica adicional, das 07h às 19h, porém para ser atendido é necessário que o paciente chegue ao local até as 18h para fazer a ficha de atendimento.

A Prefeitura reforça a importância do cumprimento das normas sanitárias, como manter o distanciamento social, o uso de máscaras, álcool em gel, evitar ambientes fechados e não compartilhar objetos de uso pessoal.

Procure o atendimento nas unidades de saúde somente quando apresentar febre alta, falta de ar, ou sintomas mais intensos. A busca pelo atendimento em casos de gripe leve expõe o paciente a um ambiente de contaminação.

É importante que a população colabore para que os pontos de atendimento e hospitais continuem oferecendo atendimento adequado para os casos moderados/graves que necessitam de atendimento hospitalar e para que não haja necessidade de tomar medidas restritivas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia