1º Fórum Municipal sobre Deficiência Visual acontece na quarta-feira (13)

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, promoverá na quarta-feira (13) o 1º Fórum Municipal sobre a Deficiência Visual. O evento acontecerá no Cine Itá, a partir das 10h, a entrada é gratuita e terá acessibilidade em Libras e audiodescrição.

Entre os temas que serão abordados estão: “Vida pessoal e profissional antes e depois da deficiência visual”, “Diversidade humana e o protagonismo da pessoa cega e com baixa visão” e “A Educação Municipal no ensino e atendimento das crianças com deficiência visual de Atibaia”.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para composição da mesa, a cidade receberá o Dr. Marcelo Panico, advogado e palestrante da Fundação Dorina Nowill para cegos, com autonomia e experiência em orientação e mobilidade com Cão Guia; e Beto Pereira, presidente da Organização Nacional de Cegos do Brasil, palestrante e gestor em inclusão, acessibilidade e diversidade humana. Ambos palestrantes são pessoas com deficiência visual.

Para um panorama municipal, participarão as professoras especialistas da Prefeitura de Atibaia Rosa Helena Nunes da Silva – Chefe da Divisão de Educação Inclusiva e Especial da Prefeitura e Letícia Ruiz – professora do método Braille doutoranda em Saúde, Reabilitação e Interdisciplinaridade.

De acordo com estimativas do IBGE/2021, Atibaia tem 145.378 habitantes e a estimativa da FIPE – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas é de 9.468 pessoas com deficiência no município. A deficiência visual – cegueira e baixa visão – é uma das mais comuns, atingindo cerca de 3,5% da população, ou seja, em média 5.088 pessoas com algum tipo de perda visual na cidade.

Para abrilhantar o evento, os presentes poderão desfrutar de apresentações do Studio Irany Sguillaro, com as bailarinas que são pessoas com deficiência visual Malu Chimenes e Eloyse Carmo de Oliveira.

Confira a programação

10h – Malu Chimenes – sapateado – coreógrafa Irany Sguillaro

10h05 – Fala das autoridades

10h10 – Palestra: “Vida pessoal e profissional antes e depois da deficiência visual” – Dr. Marcelo Panico

10h50 – Palestra: “Diversidade humana e o protagonismo da pessoa cega e com baixa visão” – Beto Pereira

11h30 – Eloyse Carmo de Oliveira – ballet clássico – coreógrafa Marcela Sguillaro

11h35 – Palestra: “A Educação Municipal no ensino e atendimento das crianças com deficiência visual de Atibaia” – Rosa Helena Nunes e Letícia Ruiz

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia