2º Encontro sobre Abelhas sem Ferrão de Atibaia acontece neste sábado (27)

Neste sábado (27) a Prefeitura de Atibaia promove o 2º Encontro sobre Abelhas sem Ferrão, que contará com diversas palestras sobre o tema, exposição fotográfica “Abelhas Nativas do Brasil” e doação de mudas de árvores específicas para atrair abelhas sem ferrão. Gratuito à população, o evento acontecerá na Estação Atibaia (Av. Jerônimo de Camargo, nº 6308, Vila Santo Antônio), das 8h às 12h30. Os interessados em participar devem se inscrever até esta sexta-feira (26) por meio do link: 2º Encontro sobre Abelhas sem Ferrão .

(Imagem Ilustrativa: Rodrigo Freitas Dias Rodrigo por Pixabay)

Novidades

Entre as novidades desta edição estará a doação de mudas de árvores específicas para atrair abelhas sem ferrão, bastando que os interessados se comprometam a plantar e cuidar da muda a ser doada. O evento tem chamado atenção inclusive de interessados de outras regiões do país para inscrição, sobretudo por reunir diversos especialistas, referências na área, em sua programação.

Diversidade brasileira na liderança mundial

A Secretaria de Agricultura de Atibaia lembra que o Brasil ostenta a maior diversidade no mundo de abelhas sem ferrão, com mais de 250 espécies pertencentes à tribo Meliponini, classificação que elas recebem no meio científico. A apicultura se refere à criação de abelhas com ferrão, enquanto meliponicultura consiste na criação de abelhas sem ferrão, que são nativas do Brasil e estão sendo cada vez mais procuradas por produtores de frutas (pomares) em virtude do seu grande potencial para polinização.

Encontro em Atibaia

O objetivo do encontro em Atibaia é oferecer aos participantes a possibilidade de saber mais sobre esse assunto, seja para interessados em iniciar uma criação em casa ou então explorar comercialmente a atividade de meliponicultura.

Programação

O evento abordará temas diversificados na área, distribuídos em várias palestras: “Criação e Multiplicação de Abelhas sem Ferrão”; “Pasto Meliponícola”; “Melhoramento Genético de Abelhas Sem Ferrão”; “Educação Ambiental e Abelhas”; “Fermentação e Processamento de Mel”; e “O Mercado de Meles no Brasil”. E uma exposição fotográfica, intitulada “Abelhas Nativas do Brasil”, ainda apresentará o trabalho de Andre Matos, meliponicultor urbano e fotógrafo.

O 2º Encontro sobre Abelhas sem Ferrão é uma realização da Prefeitura com o apoio do Mbee. Mais informações na Secretaria de Agricultura pelo telefone (11) 4414-3985.

Confira a programação completa do 2º Encontro sobre Abelhas sem Ferrão de Atibaia:

8h/8h30 – Credenciamento/Abertura

8h30 – “Criação e Multiplicação de Abelhas sem Ferrão”, com o Prof. Antonio Carlos Pereira Jr.;

9h10 – “Pasto Meliponícola”, com o Prof. Dr. Rogério Marcos de Oliveira Alves;

9h50 – “Melhoramento Genético de Abelhas Sem Ferrão”, com o Prof. Dr. Tiago Mauricio Francoy;

10h30 – “Educação Ambiental e Abelhas”, com a Profª. Carla Debelak;

11h10 – “Fermentação e Processamento de Mel”, com a Profª. Dra. Ana Carolina Souza Ramos de Carvalho;

11h50 – “O Mercado de Meles no Brasil”, com Marcia e Eugênio Basile;

12h30 – Encerramento.

Saiba mais sobre os palestrantes do 2º Encontro sobre Abelhas sem Ferrão de Atibaia:

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia