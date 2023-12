Vem aí o 2º Encontro sobre Abelhas sem Ferrão em Atibaia

Em janeiro Atibaia promoverá o 2º Encontro sobre Abelhas sem Ferrão, evento que contará com diversas palestras sobre o tema, além da exposição fotográfica “Abelhas Nativas do Brasil”. Realizado pela Prefeitura de Atibaia, o evento gratuito à população acontecerá dia 27 de janeiro, das 8h às 13h, na Estação Atibaia (Av. Jerônimo de Camargo, nº 6308, Vila Santo Antônio). Os interessados em participar devem se inscrever por meio do link: 2º Encontro sobre abelhas sem ferrão .

(Imagem Ilustrativa: Rodrigo Freitas Dias Rodrigo por Pixabay)

O Brasil ostenta a maior diversidade no mundo de abelhas sem ferrão, com cerca de mais de 250 espécies pertencentes à tribo Meliponini, classificação que elas recebem no meio científico. O objetivo do encontro em Atibaia é oferecer aos participantes a possibilidade de saber mais sobre esse assunto, seja para interessados em iniciar uma criação em casa ou então explorar comercialmente a atividade de meliponicultura.

A programação do encontro organizado pela Secretaria de Agricultura engloba temas diversificados na área, distribuídos em cinco palestras: “Educação Ambiental e Abelhas sem Ferrão”, com a Profª. Carla Debelak; “Criação e Multiplicação de Abelhas sem Ferrão”, com o Prof. Antonio Carlos Pereira Jr.; “Pasto Meliponícola”, com o Prof. Dr. Rogério Marcos de Oliveira Alves; “Fermentação e Processamento de Mel”, com a Profª. Dra. Ana Carolina Souza Ramos de Carvalho; e “Melhoramento Genético de Abelhas Sem Ferrão”, com o Prof. Dr. Tiago Mauricio Francoy. Já a exposição fotográfica “Abelhas Nativas do Brasil” apresentará o trabalho de Andre Matos, meliponicultor urbano e fotógrafo.

O 2º Encontro sobre Abelhas sem Ferrão tem apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Mbee e projeto Buzz no Jardim. Mais informações na Secretaria de Agricultura pelo telefone (11) 4414-3985.

Saiba mais sobre os palestrantes do 2º Encontro sobre Abelhas sem Ferrão:

(Imagem: Divulgação)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia