2º Encontro sobre Abelhas sem Ferrão de Atibaia acontece no próximo dia 27

No próximo dia 27 de janeiro Atibaia sediará o 2º Encontro sobre Abelhas sem Ferrão, que contará com diversas palestras sobre o tema, exposição fotográfica “Abelhas Nativas do Brasil” e doação de mudas de árvores específicas para atrair abelhas sem ferrão. O evento, realizado pela Prefeitura de Atibaia, acontecerá na Estação Atibaia (Av. Jerônimo de Camargo, nº 6308, Vila Santo Antônio), das 8h às 12h30. Ele é gratuito à população e os interessados em participar devem se inscrever até dia 26 por meio do link: 2º Encontro sobre Abelhas sem Ferrão .

(Imagem Ilustrativa: Rodrigo Freitas Dias Rodrigo por Pixabay)

Conforme a Secretaria de Agricultura de Atibaia, o evento tem chamado atenção inclusive de interessados de outras regiões do país para inscrição, sobretudo por reunir diversos especialistas, referências na área, em sua programação. Entre as novidades desta edição estará a doação de mudas de árvores específicas para atrair abelhas sem ferrão, bastando que os interessados se comprometam a plantar e cuidar da muda a ser doada.

A Secretaria de Agricultura de Atibaia lembra que o Brasil ostenta a maior diversidade no mundo de abelhas sem ferrão, com cerca de mais de 250 espécies pertencentes à tribo Meliponini, classificação que elas recebem no meio científico. Conforme a Pasta, a apicultura se refere à criação de abelhas com ferrão, enquanto meliponicultura consiste na criação de abelhas sem ferrão, que são nativas do Brasil e estão sendo cada vez mais procuradas por produtores de frutas (pomares) em virtude do seu grande potencial para polinização. O objetivo do encontro em Atibaia é oferecer aos participantes a possibilidade de saber mais sobre esse assunto, seja para interessados em iniciar uma criação em casa ou então explorar comercialmente a atividade de meliponicultura.

A programação do encontro engloba temas diversificados na área, distribuídos em várias palestras: “Criação e Multiplicação de Abelhas sem Ferrão”; “Pasto Meliponícola”; “Melhoramento Genético de Abelhas Sem Ferrão”; “Educação Ambiental e Abelhas”; “Fermentação e Processamento de Mel”; e “O Mercado de Meles no Brasil”. E uma exposição fotográfica, intitulada “Abelhas Nativas do Brasil”, ainda apresentará o trabalho de Andre Matos, meliponicultor urbano e fotógrafo.

O 2º Encontro sobre Abelhas sem Ferrão é uma realização da Prefeitura com o apoio do Mbee. Mais informações na Secretaria de Agricultura pelo telefone (11) 4414-3985.

Confira a programação completa do 2º Encontro sobre Abelhas sem Ferrão de Atibaia:

8h/8h30 – Credenciamento/Abertura

8h30 – “Criação e Multiplicação de Abelhas sem Ferrão”, com o Prof. Antonio Carlos Pereira Jr.;

9h10 – “Pasto Meliponícola”, com o Prof. Dr. Rogério Marcos de Oliveira Alves;

9h50 – “Melhoramento Genético de Abelhas Sem Ferrão”, com o Prof. Dr. Tiago Mauricio Francoy;

10h30 – “Educação Ambiental e Abelhas”, com a Profª. Carla Debelak;

11h10 – “Fermentação e Processamento de Mel”, com a Profª. Dra. Ana Carolina Souza Ramos de Carvalho;

11h50 – “O Mercado de Meles no Brasil”, com Marcia e Eugênio Basile;

12h30 – Encerramento.

Saiba mais sobre os palestrantes do 2º Encontro sobre Abelhas sem Ferrão de Atibaia:

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia