Inscrições para o 22º Encontro de Artes Plásticas se encerram nesta sexta (19)

Encerram-se nesta sexta-feira, dia 19 de maio, às 16h, as inscrições para participar do 22º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia, exposição que está sendo retomada pela Prefeitura e neste ano está prevista para acontecer entre os dias 15 de julho e 31 de agosto. O edital lançado pela Secretaria de Cultura no final de março, além de selecionar até 30 artistas para compor a exposição, vai premiar os três primeiros colocados na avaliação do júri técnico de seleção e premiação formado para analisar os trabalhos enviados pelos candidatos.

(Imagem Ilustrativa de Alice Dietrich por Unsplash)

As inscrições, efetuadas exclusivamente via protocolo digital de documentos atibaia.1doc.com.br/atendimento , contemplam categorias diversas como desenho, escultura, fotografia, gravura, instalação, intervenção urbana, objeto, performance, pintura e videoarte. Conforme o edital do concurso, disponível no link bit.ly/EncontroArtesPlasticasAtibaia , podem participar pessoas físicas artistas, brasileiras ou estrangeiras, residentes legalmente no Brasil e maiores de 18 anos de idade.

Os candidatos podem concorrer individualmente ou em um coletivo, mas devem indicar um representante que assinará a inscrição e responderá pelo grupo quando a participação for coletiva. A primeira etapa da seleção fará a análise e verificação da documentação apresentada pelos artistas inscritos, de acordo com as exigências especificadas no edital, e seu resultado será publicado na edição da Imprensa Oficial Eletrônica de 31 de maio.

Seleção e premiação

Os artistas habilitados na primeira fase terão seus trabalhos avaliados por um júri técnico, que analisará os seguintes critérios: originalidade e criatividade; apresentação e proposta de montagem; qualidade técnica e estética; conceito e contribuições à arte contemporânea. Ao conjunto das obras de cada artista será atribuída uma nota de 0 a 10 e as melhores obras, além de ter o trabalho incorporado ao acervo da Secretaria de Cultura, receberão prêmio no valor de R$ 10 mil para o primeiro lugar, R$ 7 mil para o segundo e R$ 5 mil para o terceiro colocado.

Mais informações sobre os critérios de avaliação, seleção das obras, divulgação dos resultados e montagem da exposição, dentre outros detalhes do concurso, estão disponíveis no edital. Para dúvidas sobre o certame, a Secretaria de Cultura oferece atendimento por e-mail cultura@atibaia.sp.gov.br ou pelos telefones (11) 4412-3233 e 4411-6945.

O 1º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia foi realizado em 1968 e a última edição do evento aconteceu em 2012. O retorno dessa iniciativa busca não só dinamizar, mas também descentralizar e democratizar o circuito cultural local por meio do apoio à criação e circulação de obras de arte e atividades artístico-culturais, promovendo o desenvolvimento cultural do município.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia