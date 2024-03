23º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia: inscrições terminam nesta quinta (28)

Os prazos de inscrição dos editais abertos pela Secretaria de Cultura com o objetivo de selecionar jurados e artistas para o 23º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia se encerram às 16h desta quinta-feira, dia 28 de março. As inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente de forma on-line pelo protocolo digital de documentos 1Doc: atibaia.1doc.com.br/atendimento .

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Confira os detalhes:

Jurados

O edital nº 002/2024 visa selecionar três profissionais, que prestarão serviços técnicos especializados de análise, emissão de pareceres e julgamento, atuando na comissão que vai escolher e julgar os trabalhos que farão parte do 23º Encontro.

Podem participar do processo seletivo pessoas físicas ou jurídicas (Microempreendedor Individual) com comprovada experiência na elaboração, gestão, prestação de contas ou participação em editais, chamadas públicas, projetos culturais ou programas públicos da área cultural.

Além de avaliar as criações dos artistas e selecionar aquelas que farão parte da exposição, após a montagem da mostra os jurados também vão escolher, dentre as obras expostas, os melhores trabalhos.

Clique aqui para saber mais.

Artistas

Já o edital nº 003/2024 objetiva selecionar os 20 artistas que vão compor a exposição do Encontro. São nove categorias – desenho; escultura; fotografia; gravura; instalação; intervenção urbana; objeto; pintura; e videoarte – e cada candidato poderá inscrever um conjunto de até três trabalhos. As exceções são as categorias de instalação, intervenção urbana e videoarte, que aceitam a inscrição de apenas uma obra.

Os trabalhos devem ser inéditos e fazer parte de produções autorais recentes – obras anteriores a 2022 não serão aceitas, além de estarem em plenas condições para exposição. Também não serão admitidas criações de artistas falecidos, que não possuam identificação, que incitem a violência, preconceito e intolerância, ou que tenham teor político-partidário e religioso.

Clique aqui para saber mais.

Premiação

Todas as obras selecionadas para o 23º Encontro de Artes Plásticas receberão certificado de participação na exposição, mas os três primeiros colocados na avaliação do júri técnico serão premiados com valores em dinheiro: R$ 10 mil para o primeiro lugar; R$ 7 mil para o segundo; e R$ 5 mil para a terceira colocação.

Os trabalhos premiados serão anunciados na cerimônia de abertura do encontro no dia 8 de junho, no Cine Itá Cultural, e passarão a fazer parte do acervo da Secretaria de Cultura.

Histórico

Esta 23ª edição do Encontro de Artes Plásticas de Atibaia será realizada entre os dias 8 de junho e 28 de julho, no Cine Itá Cultural. Promovendo a diversidade e a riqueza da cena artística da cidade, a mostra pretende constituir um espaço de exibição e compartilhamento de trabalhos locais e de outras regiões.

O primeiro encontro foi realizado em 1968 e, antes da sua retomada no ano passado, a última edição do evento tinha acontecido em 2012. Ao dar destaque a artistas emergentes, oferecendo uma plataforma para que possam mostrar seu trabalho e ganhar visibilidade na comunidade artística, a iniciativa busca encorajá-los a expressar livremente suas ideias e emoções por meio das artes plásticas, criando um espaço inclusivo para diferentes estilos, técnicas e formas de expressão.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia