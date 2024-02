Seleção de jurados do 23º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia está com inscrições abertas

Artistas, técnicos, produtores e gestores culturais, atenção: estão abertas as inscrições para compor a banca de jurados do 23º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia. Profissionais com comprovada atuação e conhecimentos específicos na análise de obras de arte interessados em concorrer devem se inscrever até às 16h do dia 28 de março, exclusivamente pelo protocolo digital de documentos 1Doc: atibaia.1doc.com.br/atendimento .

Quem pode participar?

O edital nº 002/2024 vai selecionar três profissionais, que prestarão serviços técnicos especializados de análise, emissão de pareceres e julgamento, atuando na comissão que vai escolher e julgar os trabalhos que farão parte do 23º Encontro. Podem participar do processo seletivo pessoas físicas ou jurídicas (Microempreendedor Individual) com comprovada experiência na elaboração, gestão, prestação de contas ou participação em editais, chamadas públicas, projetos culturais ou programas públicos da área cultural.

O candidato deve possuir acesso a computador, internet e demais equipamentos imprescindíveis para a avaliação das criações e para a realização de videoconferências quando necessário. Além disso, deve ter disponibilidade de se deslocar até Atibaia para exercer as atividades de avaliação técnica e de mérito cultural das obras de arte “in loco”, após a montagem da exposição, na fase de julgamento dos melhores trabalhos expostos.

A Secretaria de Cultura ressalta que essa infraestrutura, o deslocamento para Atibaia e outros gastos ficarão por conta do jurado, sendo vedado qualquer tipo de ressarcimento. No edital também estão especificadas algumas situações que impedem a inscrição e, caso seja aprovado e convocado, o candidato deve estar ciente que não poderá participar como proponente ou integrante – assim como qualquer pessoa com quem tenha relação de parentesco – do concurso em que for designado como jurado.

Documentos

O edital completo, incluindo ficha de inscrição, lista dos documentos que deverão ser anexados e até um passo a passo de como efetuar a inscrição on-line estão disponíveis no link: bit.ly/JuradosEncontroArtes .

Os documentos encaminhados devem estar no formato PDF pesquisável e, obrigatoriamente, assinados digitalmente. A Secretaria de Cultura não se responsabiliza por falhas na inscrição, seja quais forem as razões, cabendo ao candidato a realização dos atos necessários em tempo hábil. Também é de inteira responsabilidade dos candidatos a veracidade das informações na documentação, anexos obrigatórios e conteúdo de todos os documentos enviados.

A Secretaria de Cultura informa ainda que, após processo de seleção, para aqueles que forem designados para atuar como jurados, poderão ser solicitados documentos atualizados relacionados à regularidade jurídica e fiscal, para efetivação da contratação.

Critérios de seleção e de desempate, obrigações dos jurados, pagamento e convocação estão detalhados no edital do concurso. Os resultados serão divulgados na Imprensa Oficial Eletrônica e cabe ao candidato acompanhar as publicações.

Processo seletivo

A seleção dos jurados será realizada pela Comissão para Análise e Verificação da Documentação de Editais da Secretaria de Cultura, composta por servidores da Pasta. A comissão fará a análise dos currículos e da documentação apresentada, verificando se estão de acordo com o segmento artístico e atribuindo uma pontuação baseada em critérios como experiência, formação, experiência como jurado ou curador de exposições e qualificação/participação em comissões e bancas de análise em artes visuais.

Os candidatos aprovados que não forem convocados para composição imediata do júri técnico ficarão em lista de espera, podendo ser convocados se houver desistências.

Dúvidas

Para dúvidas e mais informações sobre o concurso, o interessado pode entrar em contato com a Secretaria de Cultura por e-mail: cultura@atibaia.sp.gov.br . A mensagem deve trazer no campo assunto a identificação: DÚVIDA – CONCURSO EDITAL 002/2024.

Histórico

Esta 23ª edição do Encontro de Artes Plásticas de Atibaia será realizada entre os dias 8 de junho e 28 de julho, no Cine Itá Cultural. Promovendo a diversidade e a riqueza da cena artística da cidade, a mostra pretende selecionar e reunir 20 artistas, constituindo um espaço de exibição e compartilhamento de trabalhos locais e de outras regiões.

O primeiro encontro foi realizado em 1968 e, antes da sua retomada no ano passado, a última edição do evento tinha acontecido em 2012. Ao dar destaque a artistas emergentes, oferecendo uma plataforma para que possam mostrar seu trabalho e ganhar visibilidade na comunidade artística, a iniciativa busca encorajá-los a expressar livremente suas ideias e emoções por meio das artes plásticas, criando um espaço inclusivo para diferentes estilos, técnicas e formas de expressão.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia