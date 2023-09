Moradora de Atibaia domina arte do bonsai e mantém viveiro com mais de mil miniárvores

Paciência e dedicação são alguns dos elementos indispensáveis para o cultivo de bonsais – técnica milenar que controla o crescimento de árvores – mas, para Regina Suzuki o desafio foi ainda maior.

Brasileira, de ascendência japonesa, a bonsaísta é uma das poucas mulheres que são referências no cultivo de miniárvores. Sozinha, ela administra um viveiro com mais de mil plantas em Atibaia (SP).

(Imagem Ilustrativa de Mark Tegethoff por Unsplash)

A propriedade, que impressiona pela grandiosidade, é o resultado de anos de trabalho e superação.

“A primeira barreira que eu enfrentei foi: ‘Bonsai? Isso não é coisa para mulher’. Eles não aceitavam por eu ser mulher” , lembra.

Antes de viajar ao Japão para estudar bonsai, Regina aprendeu os primeiros da arte com o mestre do bonsaísmo nacional, Osamu Hidaka. No início, a única tarefa dela era retirar as ervas daninhas dos bonsais com uma pinça.

“Foi assim por três meses (…) lembrei do filme Karatê Kid quando pediam para fazer uma coisa repetitivamente”, conta.

Ao g1, Regina reforça que os desafios foram importantes para torná-la mais forte. Hoje, além de dominar a arte, Regina tem inspirado outras mulheres a ingressarem no bonsaísmo.

Fonte: G1.globo.com