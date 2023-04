22º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia é destaque no site “Mapa das Artes”

O 22º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia está no site Mapa das Artes, veículo de comunicação que trabalha na difusão das artes plásticas, sendo referência para artistas de todo Brasil, por meio do mercado das artes em concursos, exposições e divulgação, englobando todas Artes Visuais. Veja a divulgação: https://www.mapadasartes.com.br/#!/salao/929 .

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, o retorno deste encontro, cuja última edição foi em 2012, é vital para a retomada do desenvolvimento das artes plásticas em Atibaia, considerando que o evento já propiciou ao município a aquisição de belíssimas obras e também a apresentação de diversos artistas em seu histórico.

(Imagem Ilustrativa de Jade Stephens por Unsplash)

O 22º Encontro de Artes Plásticas de Atibaia tem como objetivo incentivar, reconhecer e divulgar a produção cultural dos artistas plásticos da cidade e do país, estimulando a sua produção artística e permitindo intercâmbio criativo entre eles. As inscrições estão abertas desde 27 de março e vão até as 16h do dia 19 de maio, devendo ser feitas exclusivamente por protocolo digital no endereço https://atibaia.1doc.com.br/atendimento , conforme instruções no Anexo V do Edital bit.ly/EncontroArtesPlasticasAtibaia.

Podem participar do concurso pessoas físicas artistas, brasileiras ou estrangeiras, residentes legalmente no Brasil e maiores de 18 anos de idade. Os artistas poderão participar individualmente ou em um coletivo, mas quando coletivos os artistas deverão indicar um representante que assinará a inscrição e responderá pelo coletivo.

Serão concedidos três prêmios para as obras selecionadas pelo Juri Técnico de Seleção e Premiação, sendo R$10 mil para o 1º Lugar, R$7 mil para o 2º Lugar e R$5 mil para o 3º Lugar, totalizando R$22 mil de recursos para esse edital. As obras premiadas do 1º ao 3º lugares passarão a pertencer ao acervo da Secretaria de Cultura de Atibaia.

Informações referentes a este concurso serão fornecidas pela Secretaria de Cultura de Atibaia, nos dias úteis, das 9h às 12h e das 13h às 16h, pelos telefones (11) 4412-3233 ou 4411-6945, ou e-mail: cultura@atibaia.sp.gov.br.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia